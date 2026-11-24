Mančester siti i Napoli odigrali su sjajan meč u Ligi šampiona, a na kraju je bilo pravedno da se podijele bodovi.

Izvor: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Fudbaleri Napolija napravili su najveće iznenađenje u Ligi šampiona ove večeri pošto su zamalo stigli do pobjede nad Mančester sitijem. Vodili su dva puta, ali na kraju je Siti uspio da izjednači na 2:2 (0:0).

Posle prvog poluvrremena bez golova Rasmus Hojlund je pogodio u 55. minutu za 1:0. Ubrzo je u 67. izjednačio Buadi, a onda je Noa Lang pogodio za 2:1,. Kada je delovalo da ćemo vidjeti pobjedu Italijana za 2:2 je u 86. bio precizan Rajan Šerki.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Vidjeli smo gaženje PSV-a od strane Real Madrida koji je pobijedio sa 5:1. Ivan Perišić je dao gol sa penala za "filipsovce", ali su Fede Valverde, Džud Belingem, Vinisijus i Kilijan Mbape dva puta dali golove za "petardu" kraljevskog kluba.

Arsenal i Borusija Dortmund su odigrali neriješeno 1:1, a golove su dali Viktor Đekereš i Maksimilijan Bajer, Porto je savladao Fejnord na "De Kajpu" 1:0 autogolom iz drugog minuta. Betis je sa 2:0 bio bolji od Slovana uz dva gola Kuća Ernandeza. Lajpcig je savladao Lans 3:1, a strelci za pobednika bili su David Raum jednom i Antonio Nusa dva puta.

(MONDO, N.L.)