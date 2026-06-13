Advokat porodica žrtava iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ Stefan Ćorda poručio je da tokom suđenja roditeljima maloljetnog ubice javnost nije dobila odgovore o uzrocima tragedije, već, kako tvrdi, „uvježbanu odbranu“ optuženih.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

Advokat porodica žrtava iz OŠ „Vladislav Ribnikar“, Stefan Ćorda, ocijenio je da tokom sudskog postupka protiv roditelja maloljetnog ubice javnost nije dobila iskrene odgovore o tome kako je došlo do stravične tragedije. Prema njegovim riječima, umjesto da doprinesu rasvjetljavanju zločina, roditelji dječaka ubice postupak su koristili prvenstveno za sopstvenu odbranu, nastojeći da koriguju ranije iskaze, dok je iskrena empatija prema porodicama stradalih izostala.

Ćorda ističe da su okrivljeni Miljana i Vladimir Kecmanović u sudnicu donijeli brojne diplome kako bi pokazali da dječak ubica iz OŠ „Vladislav Ribnikar“ nije bio zanemaren, već „savršeno vaspitan“.

„Mi nijesmo dobili iskren odgovor. Dobili smo odbranu okrivljenih. Meni je to bio dokaz suprotnog. Sve vrijeme slušamo priču o uspjesima, a istovremeno je sam dječak govorio da je bio pod ogromnim pritiskom da bude najbolji. Imao je takav pritisak i od roditelja“, naveo je advokat za Blic TV.

„Sebično je pobjegao od roditelja“

Zastupnik oštećenih porodica ukazao je i na detalje koje je dječak izgovorio policiji neposredno nakon masakra.

„To sam povezao sa činjenicom da je on zaista rekao policiji, nakon što je izvršio masakr, da ne ulazim dalje u detalje, da je on psihopata i da mora malo da se odmori, da se smiri“, rekao je Ćorda.

Vidi opis Advokat iznio utisak o motivu dječaka ubice: „Pobjegao od roditelja u zatvor, ovo je hladnokrvno rekao nakon masakra“ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

Advokat je u završnoj riječi iznio i svoj utisak o motivima maloljetnog ubice:

„Moj je utisak da je on prosto na neki sebičan način pobjegao od tih roditelja, udaljio se na neko mjesto za koje smatra da je bolje i za koje on sam, vjerujte mi, kaže da se tamo sa njim više radi i više razgovara. Iako ne zna da objasni kako je to ‘sazrio’, on to pokušava da predstavi u kontekstu da se sada bolje osjeća“, naveo je on.

„Nijesu pomogli ni društvu ni porodicama“

Ponašanje optuženih roditelja u sudnici, prema riječima advokata, nije donijelo nikakvu utjehu oštećenima, niti je ponudilo odgovore na ključna pitanja.

„Mi smo dobili jednu uvježbanu odbranu, po mom mišljenju lošu odbranu. Nijesu pomogli ni porodicama ni društvu da razumije kako da se ovakve tragedije spriječe. Sve vrijeme pokušavaju da spasu samo sebe“, istakao je advokat.

Vidi opis Advokat iznio utisak o motivu dječaka ubice: „Pobjegao od roditelja u zatvor, ovo je hladnokrvno rekao nakon masakra“ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

Ćorda se osvrnuo i na odnos okrivljenih prema porodicama ubijene djece, iznijevši teške tvrdnje na račun njihovog ponašanja tokom suđenja.

„Mi smo tokom postupka bili vrijeđani na jedan perfidan i bezobrazan način“, zaključio je advokat.

Oglasili se roditelji ubijene djece u „Ribnikaru“

„Nama ovo nije kraj. Koristićemo sva raspoloživa pravna sredstva za dostizanje pravde. Nijesmo dobili odgovor zašto se ovo desilo, a kao društvo moramo da ga dobijemo kako se nikada više ne bi ponovilo“, poručili su roditelji djece ubijene u masakru u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, sumirajući utiske nakon završnih riječi na ponovljenom suđenju roditeljima maloljetnog ubice pred Višim sudom u Beogradu.

Vidi opis Advokat iznio utisak o motivu dječaka ubice: „Pobjegao od roditelja u zatvor, ovo je hladnokrvno rekao nakon masakra“ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Presuda će biti izrečena 18. juna, a porodice žrtava poručuju da, bez obzira na njen ishod, potraga za punom istinom i odgovornošću neće biti završena.