Anđelko Aćimović oglasio se nakon suđenja Kecmanovićima i naveo je da dječak ubica "dobija nalog i instrukcije šta da govori" od strane branioca.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/Privatna arhiva

Iskaz dječaka ubice iz Ribnikara koji je juče svjedočio u Specijalnom sudu iznenadio je javnost, jer je potpuno druga izjava data na prethodnom suđenju. Prošlog puta je svalio svu krivicu na svoje roditelje, dok je juče pokušao da ih zaštiti.

Otac stradale Angeline, Anđelko Aćimović oglasio se za Kurir televiziju ovim povodoim i izjavio da je "evidentno da su dječaka ubicu pripremili da da ovakav iskaz".

"Vi stavljate apostrof na promjenu u nekim njegovim izjavama, ne moramo to da radimo jer je dječak ubica dobio nalog i instrukcije šta da govori, to je kao kada dijete nauči neku pjesmicu napamet i to je dosta providno, smiješno je i žalosno. Branioci su uspjeli da ga navedu da priča po njihovim instrukcijama i ja ne bih na to obratio pažnju" rekao je Aćimović.

Vidi opis "Kecmanovići igraju igrice!" Otac ubijene Angeline o suđenju: “Dječak ubica je nagovoren da daje lažne izjave” Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

Kako kaže, smatra da treba obratiti pažnju na dalji tok ispitivanja.

"U daljem toku se desilo to da smo dobili jednu potpunu potvrdu i jednu istinu, a to je koji su to uzroci koji su doveli do ovoga. Da sumiramo, roditelji su apsolutno zapostavili dijete koje je bilo u kontinuiranom vremenu veoma bolesno. To dijete je na svaki način pokušavalo da nađe pomoć. Bolest od koje je on patio zove se digitalna zavisnost " kaže.

Po filmu "Kolumbajn" dobio inspiraciju za zločin?

Osvrnuo se i na priznanje dječaka ubice da je inspiraciju za zločin pronalazio u "pucačkim igricama". Dječak je i ranije izjavljivao da je nekoliko mjeseci prije jezivog zločina igrao video-igricu "Valorant", koja je zabranjena za djecu ispod 16 godina.

Pogledajte 00:53 KECMANOVIĆ OTKRIO PRAVI RAZLOG ZBOG ČEGA JE TO UČINIO! "Jedan Kosta se može pojaviti u svakoj kući ako roditelji ne urade OVO, njegovi sada imaju posledice" Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"To dijete je priznalo sve to i jasno objasnilo. Njemu je naišao algoritam na mrežama koji mu je preporučio da gleda film "Kolumbajn", po tom filmu je on dobio inspiraciju" rekao je Aćimović.

Masakr u srednjoj školi Kolumbajn dogodio se 20. aprila 1999. godine u Litletonu, Kolorado, SAD, kada su dvojica učenika ubila 13 osoba i ranila mnoge druge prije nego što su izvršila samoubistvo. Kosta je naišao na jedan od mnogih filmova napravljenih po događaju koji je još uvijek duboko urezan u Američko društvo.

Aćimović je apelovao na sve roditelje da vode računa o svojoj djeci kao i da obraćaju pažnju na promjene u ponašanju. Navodi da je vrlo opasno kada su djeca zapostavljena i da je ponašanje dječaka ubice dijelom posledica upravo toga.

"Ovi roditelji pa i škola, koja je nešto trebala da primijeni, nisu uradili svoj posao kako treba i apsolutno odgovaraju za to. Ono što mi očekujemo jesu svijest i savjest ovih roditelja kao veliku odgovornost koju oni imaju jer bi bilo mnogo drugačije kada bi oni rekli "da, shvatili smo gde smo pogrešili, ljudi čuvajte svoju djecu", na taj način bi sve bilo mnogo drugačije" objasnio je Aćimović.

"Nagovaraju ga da daje lažne iskaze"

Aćimović smatra da Vladimir i Miljana Kecmanović "igraju igrice, glume i stvaraju farsu" koja je očigledna:

"Nagovaraju dijete da daje lažne iskaze što je takođe krivično djelo. On je sada u godinama kada može krivično da odgovara. Majka dječaka ubice nije plakala ali je pokušala da uradi to, pokušala je da glumi majku kojoj je dijete bitno. Kod njih ne postoji momenat svijesti prema svom djetetu i prema ostalima. To je farsa i smiješno je zaista " dodaje.

On je zadovoljan što je suđenje ponovljeno jer smatra da sudija koji trenutno vodi suđenje ima mnogo ozbiljniji stav. Kako kaže, sudija potpuno razumije situaciju, razume društvene mreže, razumije algoritam kao i to koliko nepažnja može da šteti djetetu.