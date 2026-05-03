Dečak ubica, koji je pre tačno tri godine počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", 25. marta je doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gde je svedočio u postupku protiv svojih roditelja.

U sudnici Specijalnog suda u Beogradu krajem marta je održano petočasovno svedočenje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar". U zgradu Specijalnog suda je doveden u pratnji jakih policijskih snaga, a ispred klinike u kojoj se nalazi već tri godine, bili su razvučeni paravani.

U zgradu Specijalnog suda u pratnji advokata stigla je i njegova majka Miljana Kecmanović, kao i roditelji ubijene dece.

Atmosfera u sudnici, prema navodima izvora, bila je izuzetno napeta i mučna. Tokom pauze, pojedini članovi porodica ubijenih izašli su iz zgrade suda.

Dečak ubica je rekao da "ostaje pri svemu što je do sada izjavio". Kako se saznaje, dečak je ostao je pri svedočenju koje je dao prošlog puta, ali sada su odgovori išli više u prilog njegovim roditeljima, tačnije odgovore je prilagodio tako da idu u odbranu roditelja.

Konkretno, izjavio je da zahtevi njegove majke Miljane Kecmanović, nisu uticali na njegovu odluku da počini masakr 03. maja, i da je to shvatio tek sada jer je sazreo.

"Imamo betonske dokaze"

"Imali smo jako teško, strašno naporno, suđenje - pravno, emotivno i psihički. Na kraju smo sve to završili na najbolji mogući način. Ovo je neverovatan skup mojih emocija, jer sam posle ovako teškog saslušanja izašla ovako vesela. To je zbog toga što smo danas dobili ono što smo sumnjali da možda nećemo imati", rekla je Zora Dobričanin, advokarica roditelja žrtava masakra u "Ribnikaru".

Kako je dodala, nakon dokazne radnje "dobili su betonske dokaze" u korist potvrđivanja optužnice.

"Došli smo u sudnici do odgovora na večito postavljana pitanja: 'Zašto se ovo desilo?'. Mislimo da je makar delimično pravda danas zadovoljena", rekla je advokatica.

"Sve smo bliži donošenju ključne presude!"

Marko Janković, advokat oštećenih obratio se ispred Specijalnog suda, u Beogradu i izneo detalje sa suđenja.

"Postoji zabrana iznošenja svih detalja suđenja, ali mogu da kažem da se ništa novo i značajno nije desilo. Sledeće ročište je zakazano za 11. maj u 9 časova. Sve smo bliži donošenju ključne presude. Verujem da će u narednom periodu biti završna reč, ne mogu da kažem da će to biti na sledećem, ali smatram da dosta dokaza može da se izvede, brže, nego što je to u prvom stepenu urađeno", istakao je Janković i dodao:

"Optužnica je bila ona koja je bila i prvi put i povodom koje se sudi", zaključio je advokat.

Detalji svedočenja dečaka ubice

Dečak ubica je na saslušanju priznao kako se, nakon što ga je otac nazvao psihopatom, poistovetio sa njima.

"Počeo sam da istražujem psihopate, istraživao sam psihopatsko ponašanje i u tom periodu dok sam ih proučavao, potpuno sam se poistovetio sa njima. Smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija", rekao je dečak ubica u Specijalnom sudu.

"Maloletni ubica svedočio je danas ponovo u postupku protiv roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, kada je odgovarao na pitanja tokom kojih je potvrdio još jednom da ga je otac vodio u streljanu i da je lako došao do oružja. Bio je takođe upitan zbog čega je uopšte rasklopio oružje nakon počinjenog masakra, on je rekao da je to uradio iz navike koju je, kako kaže, stekao u streljani", kaže izvor Kurira.

Prema rečima sagovornika, upitan je i da li je dugo tražio oružje po kući, na šta je odgovorio da nije, samo je tražio u spavaćoj sobi i tamo gde je i našao.

"To praktično znači da je on potvrdio da su mu očevi pištolji bili lako dostupni, praktično "na dohvat ruke" i pobija odbranu Vladimira Kecmanovića, koji je tvrdio da je adekvatno obezbedio oružje i držao ga van domašaja dece", objašnjava izvor Kurira.

Pored pitanja o oružju, dečak ubica je govorio i o igricama i filmovima koje je gledao, ali i o školi u kojoj je počinio krvavi pir kada je ubio školske drugare i radnika obezbeđenja.

"Rekao je da je imao preko 200 izostanaka iz škole, a da je samo jednom bio prehlađen: "Za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu. Glumio sam da imam koronu, pio sam lekove, ali nije mi se išlo u školu jer sam se osećao neprihvaćenim", navodno je glasio njegov odgovor u sudnici", kaže izvor.

Dotakao se i, kako ističe sagovornik, momenata kada je gledao dokumentarce i proučavao psihopate, te se, kako je naglasio, što je sve šokiralo, "poistovetio sa psihopatama u periodu kada je istraživao taj profil ličnosti".

"U američkom dokumentarcu "Columbine", učinioci su opisani kao psihopate. On se, kako je rekao, poistovetio sa njima. Istraživao je u tom periodu psihopatsko ponašanje i danas je, navodno, opet naglasio: "Nakon što me je otac nazvao psihopatom, ja sam počeo da istražujem o njima i smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija".

Inače, za govornicom se našla i majka Miljana Kecmanović, međutim, ona nije želela da postavlja pitanja sinu, navodeći sramno obrazloženje, s obzirom na to da se njoj sudi za zapuštanje i zlostavljanje sina.

"Iz prevelike ljubavi prema sinu ne želim da postavljam pitanja", navodno je rekla kratko Miljana.

Maloletni ubica je, prema rečima izvora, taktično i sve vreme hladnokrvno odgovarao na svako pitanje, kao da je unapred dobro uvežbao priču. Inače, kako smo već pisali, on je promenio deo svog iskaza i sada, za razliku od prethodnog svedočenja, tvrdi "da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što je on učinio 3. maja 2023.".

"Prošli put je, u tom delu, naveo sve suprotno od današnjeg iskaza, govorio je da je majka imala nerealne zahteve i da je tražila stalno od njega da bude najbolji, kao i da ga je otac nazivao psihopatom, ali sada je promenio priču, pokušavajući da brani majku i oca, ističući da takvo njihovo postupanje nije uticalo na njega. Kao razlog te promene naveo je to što je sazreoa i posrastao", kaže izvor i dodaje da je sve što je rekao delovalo kao da je unapred pripremljeno i dobro uvežbano.

Inače, roditelji ubijene dece ponovo su se sreli oči u oči sa ubicom u sudbnici, što je za njih bilo vrlo teško i mučno.

"Pre dve godine maloletnog ubicu su dovozili u Specijali sud radi davanja iskaza u postupku protiv svojih roditelja. Kako je postupak ponovo otpočet, on je uz velike mere obezbeđenja takođe dovezen iz specijalne klinike i tom prilikom se susreo sa roditeljima dece koju je nemilosrdno ubio", ističe izvor i dodaje da je, iako su prošle godine, maloletni ubica nije mnogo fizički promenio, osim što je izrastao.

Dečak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u martu uz jake mere obezbeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gde je svedočio u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.

Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbeđenja u tišini prisustvovale ročištu.

Na početku suđenja, sudija je maloletnika obavestio da u ovom postupku ima i status oštećenog, što je on kratko potvrdio, ističući da će svedočiti i da ostaje pri ranijem iskazu. U svom iskazu, dečak je govorio i o školskim danima, navodeći da je imao veliki broj izostanaka jer mu je, kako je rekao, bilo naporno da ide u školu.

Podsećamo, maloletnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno izneo odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svedočenje.