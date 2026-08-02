Turskom državljaninu K. E. određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u stanu u Borči svirepo zadavio Ruskinju Ljudmilu, a njeno tijelo spakovao u kofer i bacio u kanal Vizelj.

Izvor: društvene mreže/printscreen/Kurir

Na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je odredio pritvor do 30 dana turskom državljaninu K. E., osumnjičenom da je 26. jula u stanu u Borči na svirep i podmukao način ubio rusku državljanku T. Lj. K., njeno tijelo stavio u kofer i bacio ga u kanal, saznaje Tanjug.

Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je sudu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bjekstva, kako ne bi uticao na svjedoke, da u kratkom vremenskom periodu ne bi ponovio krivično djelo, kao i zato što je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora duža od 10 godina, a način izvršenja i težina posljedica izazvali su uznemirenje javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teškog ubistva.

Sumnja se da je K. E. namamio pokojnu T. Lj. K. u svoj stan, u koji su zajedno ušli oko 5.30 časova, pri čemu žrtva nije slutila da će joj osumnjičeni nauditi.

Tokom narednog sata po dolasku u stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odjeće koji je prethodno obmotao oko njenog vrata, usljed čega je T. Lj. K. preminula na licu mjesta.

Nakon toga je, kako se sumnja, tijelo pokojne stavio u putni kofer, koji je iznio iz stana oko 6.55 časova, a zatim kofer s tijelom bacio u vodeni kanal Vizelj.

Ljudmila živjela u Sankt Peterburgu

Podsjetimo, Ljudmila Turkova Konstantinova (28), za čije se ubistvo sumnja da je počinjeno 26. jula u iznajmljenom stanu u Borči, živjela je u Sankt Peterburgu, gdje je radila kao šankerka, promoterka i model za bodi art.

Njeni prijatelji opisuju je kao vedru i nasmijanu djevojku koja je voljela tetovaže i imala ih je nekoliko na tijelu – dvije zmije na lijevoj butini, veliku kaligrafsku tetovažu na desnoj potkoljenici, tetovažu u japanskom stilu na ramenima, kao i još nekoliko manjih motiva.

Kako su ispričali za pojedine ruske medije, Ljudmila je 23. jula doputovala u Srbiju kao turistkinja kako bi posjetila drugarice koje su prethodna dva mjeseca boravile u Beogradu.

Prema navodima izvora, Ljudmiline drugarice prijavile su njen nestanak nakon što se nije vratila iz noćnog izlaska 25. jula. Posljednji put su se čule oko 23.15 časova, kada im je porukom javila da ide u jedan klub na Paliluli.

Te večeri dopisivala se i s majkom u Rusiji, kojoj je rekla da je sve u redu, da je s prijateljima u izlasku i da će joj se javiti narednog dana. Pošto se sutradan nikome nije javila niti se vratila u smještaj, porodica i prijatelji pokrenuli su potragu za njom.

Zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je K. E. (25), državljanin Turske, koji je priveden na aerodromu dok je pokušavao da se ukrca na avion i napusti Srbiju, prenosi Telegraf, pozivajući se na pisanje Tanjuga.