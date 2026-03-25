Na suđenju, dječak ubica iz Ribnikara govorio je o izostancima iz škole.

Dječak ubica na početku svjedočenja govorio je o tome kako mu je bilo u školi.

"Imao sam 211 izostanaka, jednom sam bio prehlađen, a za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu", rekao je on.

Prije nego što će početi da svjedoči, sudija je dječaku ubici saopštio da sada ima i status oštećenog, pošto se njegov otac i majka optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu terete i da su ga zanemarivali i zlostavljali.

"Da li ste razumjeli?", upitao je sudija, a dječak-ubica je kratko odgovorio: "Razumio sam, svjedočiću".

Na pitanje da li ostaje pri prethodnom iskazu, maloljetni počinilac masovnog ubistva rekao je: "Ostajem pri svemu što sam do sada izjavio".

Dječak ubica je govorio dva i po sata u prvom dijelu današnjeg suđenja, kada je napravljena pauza.

Podsjetimo, tokom ranijih ročišta dečak je iznosio detalje o zločinu u OŠ "Vladimir Ribnikar", navodeći da ga je unaprijed planirao, kao i da je u školu ponio dva pištolja svog oca. Govorio je i o porodičnim odnosima, tvrdeći da je bio pod pritiskom da postiže najbolje rezultate, kao i da je ranije učio da rukuje oružjem.

On je jutros skriven iza kišobrana uveden u automobil i sproveden u zgradu Specijalnog suda na suđenje. Dječak je, kao i na prethodno suđenje, prevezen u ambulantnim kolima, a prije izvođenja iz klinike stavljen mu je čak i pancir prsluk.

