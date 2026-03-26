Spisi svih pet predmeta po žalbama na presude za naknadu nematerijalne štete protiv Vladimira i Miljane Kecmanović poslati su u Apelacioni sud u Beogradu.

Njihov sin je 3. maja 2023. u OŠ „Vladislav Ribnikar“ ubio devet vršnjaka i čuvara škole, a ranio još nekoliko djece i nastavnicu. Ovim presudama Kecmanovići moraju da isplate najmanje 400 miliona dinara.

Najnovijom odlukom Višeg suda u Beogradu, Miljana, Vladimir i njihov sin obavezani su da A. B., ranjenom dječaku, isplate ukupno 2,6 miliona dinara – milion za fizičke bolove, 1,5 miliona za strah i 100.000 dinara za duševne bolove. Na odlučivanje u Apelacioni sud poslata su još četiri predmeta.

Prvostepene presude obuhvataju i druge ranjene učenike, nastavnike i članove porodica ubijenih. Tako, ranjenom dječaku J. D. Kecmanovići i škola duguju 3,1 milion dinara, dok nastavnici istorije Tatjani Stevanović treba da plate 6,9 miliona dinara zbog fizičkog i duševnog bola. Porodicama ubijene djece izrečena je najvišeštetna presuda – 352,1 milion dinara, od čega 309 miliona za duševne bolove i 43,1 milion za pretrpljeni strah.

Sve presude su predmet žalbi, a Apelacioni sud će o njima odlučiti pisanim putem.

Krivični postupak i odgovornost maloljetnika

Paralelno, protiv Kecmanovića traje ponovljeni krivični postupak zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica, dok je Vladimir posebno tereten i za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Apelacioni sud je ranije ukinuo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne i naložio ponavljanje suđenja.

Maloljetni dječak ubica nije krivično odgovoran jer u vrijeme zločina nije imao navršenih 14 godina.

Dečak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ juče je uz jake mjere obezbjeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gdje je svjedočio u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.

Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbjeđenja u tišini prisustvovale ročištu.

Na početku suđenja, sudija je maloljetnika obavijestio da u ovom postupku ima i status oštećenog, što je on kratko potvrdio, ističući da će svjedočiti i da ostaje pri ranijem iskazu. U svom iskazu, dječak je govorio i o školskim danima, navodeći da je imao veliki broj izostanaka jer mu je, kako je rekao, bilo naporno da ide u školu.



Podsjećanja radi, maloljetnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno izneo odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svjedočenje.

Advokatica posle saslušanja dečaka ubice: Danas smo dobili odgovor na ključno pitanje.