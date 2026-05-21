Istraga ubistva Aleksandra Nešovića dobila je novi pravac nakon što je, prema saznanjima Kurira, njegova supruga policajcima rekla da je kobnog dana nosio donji veš poznatog brenda.

U istrazi ubistva Aleksandra Nešovića pojavio se novi detalj koji bi mogao biti od značaja za dalji tok postupka. Kako saznaje Kurir, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na telu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i vještačenja.

Podsjećamo, u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom A.N, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja.

Podsetimo, policija je danas prilikom iskopavanja došla do bureta u kojem se nalazi tijelo za koje se sumnja da je nestali Aleksandar Nešović.

