Policija i tužilaštvo sproveli koordinisanu akciju protiv ulične prodaje narkotika

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, u koordinaciji sa Više državno tužilaštvo u Podgorici, sproveli su akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i ulične prodaje narkotika, tokom koje su uhapšene tri osobe osumnjičene za distribuciju droge.

Tokom akcije policija je zaplijenila više od 30 pakovanja kokaina ukupne mase oko 50 grama, tablete sa liste opijata, 2.175 eura, 50 američkih dolara, kao i više mobilnih telefona koji će biti predmet dalje kriminalističke obrade.

Pripadnici Interventne jedinice kontrolisali su M.Đ. (52), koji je upravljao motociklom barskih registarskih oznaka, a kod kojeg je pronađeno pakovanje kokaina mase oko 12 grama. Nakon privođenja u službene prostorije, od njega su privremeno oduzeti droga, dva mobilna telefona i 600 eura.

Po nalogu suda, policija je potom pretresla stan koji koristi M.Đ. u Podgorici, gdje su pronađeni manja količina materije nalik kokainu, kao i devet tableta „Xanax“ i 30 tableta „Diazepam“, za koje nije posjedovao medicinsku dokumentaciju.

Kriminalistička policija kontrolisala je i V.O. (21), koji je upravljao vozilom podgoričkih registarskih oznaka. Pregledom i pretresom vozila pronađena su 32 PVC pakovanja kokaina ukupne mase oko 38 grama.

Od V.O. su, po nalogu tužioca, privremeno oduzeti vozilo, dva mobilna telefona, 1.575 eura, 50 američkih dolara i 200 dinara.

Po nalogu postupajućeg tužioca, M.Đ. i V.O. uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U odvojenim aktivnostima službenici Stanice kriminalističke policije za borbu protiv droge, uz podršku Posebna jedinica policije, uhapsili su i državljanina Srbije D.M. (20), za kojeg se sumnja da se u prethodnom periodu bavio uličnom prodajom marihuane i kokaina.

I on se tereti za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.