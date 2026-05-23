Sara Jo raskinula s dječkom posle 5 godina: Obrisali zajedničke slike, ona već uhvaćena s drugim muškarcem?

Pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, i njen partner, slovenački koreograf i plesač Žiga Sotlar, stavili su tačku na svoju višegodišnju vezu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Par već neko vrijeme ne objavljuje zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a pažnju javnosti privukla je činjenica da su brojne zajedničke fotografije i uspomene uklonjene sa njihovih profila.

Posljednji trag njihove veze na njenom Instagram nalogu datira iz 2025. godine, dok je Žiga Sotlar sa svog profila ranije uklonio gotovo sve zajedničke objave, pa su među posljednjima ostale one iz 2024. godine, uglavnom vezane za profesionalne saradnje.

Dodatne spekulacije o raskidu podgrijao je i nedavni događaj influenserke Dunja Jovanić, na koji je Sara Jo došla sa Žigom Sotlarom, ali ga u objavama koje je sjutradan podijelila sa istog događaja nije prikazala ni na jednoj fotografiji ili snimku.

Mediji pišu da Sara Jo nije dugo patila nakon raskida.

Nedavno je viđena u jednom beogradskom lokalu u vrlo prisnom izdanju sa jednim poznatim mladim zavodnikom, sa kojim je, navodno, tokom večeri razmjenjivala nježnosti.

Sara Jovanović i slovenački plesač i koreograf Žiga Sotlar svoju ljubavnu priču započeli su u novembru 2021. godine sasvim spontano, nakon što su se upoznali preko društvenih mreža i kasnije sreli u Budva.