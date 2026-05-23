Požari izbili na dvije različite lokacije, policija i tužilaštvo pokrenuli istragu

Na Cetinju su tokom noći zapaljena dva automobila na dvije različite lokacije, kako prenosi portal Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, o događaju su policiju obavijestili pripadnici Službe zaštite i spašavanja, a požari su prijavljeni oko četiri sata ujutro.

„Vatrogasna služba obavijestila nas je da im je oko četiri sata prijavljen požar na dva vozila. Obaviješten je tužilac, izvršen je uviđaj sa vještakom i preduzimaju se dalje mjere i radnje“, kazali su nezvanično iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da je istraga u toku.