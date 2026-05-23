Granična policija saopštila da su Dani nezavisnosti protekli mirno i bez incidenata, uz pojačan nadzor i nesmetan protok saobraćaja

Izvor: Uprava policija

Tokom obilježavanja Dana nezavisnosti, 21. i 22. maja, službenici Uprava policije Crne Gore i Sektora granične policije sprovodili su pojačane aktivnosti na svim graničnim prelazima i duž državne granice, kako bi obezbijedili stabilan bezbjednosni ambijent i nesmetan protok putnika.

Iz policije je saopšteno da su praznični dani protekli mirno i bez incidenata na graničnim prelazima, uprkos značajno povećanom broju putnika i vozila.

Izvor: Uprava Policije CG

„Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti granične policije na graničnim prelazima, kao i duž državne granice, uključujući pojačane aktivnosti na zelenoj i plavoj granici, radi efikasnog nadzora, kontrole i zaštite državne granice“, navodi se u saopštenju.

Kako bi se smanjila zadržavanja i ubrzao protok putnika i robe, sve trake i linije graničnih provjera bile su u punoj funkciji, uz koordinaciju svih službi na prelazima.

Tokom 21. i 22. maja kontrolisano je ukupno 187.730 osoba, od čega je 90.384 evidentirano na ulasku, a 97.346 na izlasku iz Crne Gore.

Izvor: Uprava Policije CG

U istom periodu registrovano je 46.068 vozila, uključujući 22.531 na ulasku i 23.537 na izlasku iz države. Evidentirana su i 194 vazduhoplova, 28 vozova i 68 plovila.

Iz policije navode da su paralelno sprovođene intenzivne preventivne i operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija i krijumčarenja.

Izvor: Uprava Policije CG

up„Crna Gora nastavlja da unapređuje kapacitete granične policije i standarde granične bezbjednosti, potvrđujući opredijeljenost da crnogorska granica, kao buduća spoljašnja granica Evropske unije, bude moderna, sigurna i pouzdana linija zaštite evropskog bezbjednosnog prostora“, zaključuje se u saopštenju.