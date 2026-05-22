Udovica Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, koji je 12. maja ubijen u restoranu na Senjaku, saslušana je danas u okviru istrage protiv desetoro osumnjičenih za različita krivična dela povezana sa ovim zločinom.

Prema nezvaničnim informacijama, ona je svjedočeći kao oštećena potvrdila da je njen suprug bio u poslovnim odnosima sa Sašom Vukovićem, zvanim Boske kog Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči da je sa Mariom S. direktni izvršilac zločina.

Nevenčana supruga, koja je i prijavila nestanak Nešovića 13. maja, posvjedočila je da je on bio u poslovnim odnosima sa Vukovićem i da nikakve poslove nije imao sa Veselinom Mikićem, bivšim načelnikom beogradske policije, koji se sumnjiči za neprijavljivanje zločina i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Navela je i da koliko joj je poznato njen suprug kobne večeri nije bio u telefonskom kontaku sa Milićem niti ga je on pozvao da dođe u restoran - otkriva izvor detalje sa saslušanja oštećene.

Podsjetimo, tijelo Aleksandta Nešovića prona]eno je juče u blizini In]ije, zakopano u buretu punom betona. Istragu ubistva vodi Više javno tužilaštvo, a ispitivanju udovice prisustvovali su i advokati osumnjič̣enih.

