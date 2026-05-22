Tijelo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović pronađeno je u zakopanom buretu kod Inđije, a predsjednik Aleksandar Vučić otkrio je jezive detalje zločina – tijelo je, kako tvrdi, bilo spaljeno, betonirano i skriveno kako bi se zameo svaki trag.

Policija je juče u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla tijelo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović Baja, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je sinoć zastrašujuće detalje.

Vučić je izjavio sinoć da je tijelo koje pronađeno u zakopanom buretu na teritoriji opštine Inđija 99,9 odsto telo Aleksandra Nešovića, koji je ubijen u restoranu na Senjaku i dodao da se čeka još potvrda DNK analize.

"Tijelo je sklupčano, prije toga paljeno, valjda da bi bilo, ja vam prenosim šta čujem od policajaca, nisam ekspert, da bi bilo manje krvi. A onda su, mada je krvi ostalo, i DNK se utvrđuje, ali gotovo sa sigurnošću po drugim detaljima, 99,9 odsto možemo da potvrdimo da je riječ o gospodinu Nešoviću " rekao je Vučić za RTS.

Kazao je da su počinioci tijelo betonirali, a da su u nekoj garaži pripremili beton.

"I to je neki sporo sušeći, ili nemojte me držati za riječ kakav beton. Zašto? Zato što psi kada idu u potragu, oni ne mogu da osjete miris i ne mogu da nanjuše kada imate beton stavljen. Dakle, zlikovci par ekselans ", rekao je Vučić.

Istakao je da su počinioci monstrumi i da niko ne smije na takav način da strada.

Na riječi voditelja da se pucnjava dogodila u prisustvu ili saučesništvu doskorašnjeg šefa beogradske policije i njegove pratnje, Vučić je naveo da ne može da potvrdi ni da je u prisustvu ni da je u saučesništvu.

"Mogu da potvrdim da je tužilac tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja krivičnog djela. Ovo danas što smo vidjeli je zastrašujuće. Pre svega, hoću da pohvalim pripadnike svih policijskih jedinica koje su učestvovale u potrazi, u teškim uslovima, SAJ-a i UKP-a i Žandarmerije. Posebno da se zahvalim pripadnicima Žandarmerije koji su pronašli tijelo, jer želim ljudima da objasnim o čemu se ovdje radi. Dakle, ovo su radili, naravno, monstrumi. To nisu ljudi, ovo su monstrumi " rekao je Vučić.

Dodao je da, o kome god da se radi, iako ubijeno lice nije bilo ni akademik ni neko bez dosijea, na ovakav način da neko nastrada je zastrašujući i zapanjujući zločin.

" I niko ne smije na ovakav način da strada. Stavili su, napravili su tu akciju gdej su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo da državne organe navuče na pogrešan trag. Stalno je tobož sarađivao i uvijek govorio: 'Sava, Sava, Sava', ne bismo li izgubili sve snage u Šapcu tražeći tijelo u Savi. Brzo smo shvatili da obmanjuju, da lažu i posvetili smo se terenu kod Jarkovačkog jezera, između sela Jarkovac i Maradik, inđijska opština. I ljudi koji su specijalci za šumu, za orijentiring, za sve, videli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mjestu, posumnjali u to, pronašli bure i sa gotovom sigurnošću, prije nego što su i iskopali bure, zaključili da je riječ o tome " naveo je Vučić.

Kako je rekao, kada za takve stvari pronađete Škaljarce, Kavače, o kome god da je riječ, dakle od Zvicera do Belivuka, sve to nekako može da se spoji sa njima jer su, kako je naveo, monstrumi i ne očekujete ništa bolje.

" Ali, kad imate u vidu da lica sa kojima su ova dvojica monstruma kontaktirali su dobrim dijelom policajci, čak i posle izvršenja krivičnog djela. Zamislite, ta lica su, a govoriću onda o posledicama i onome šta je to što ćemo mi da uradimo i da promijenimo u budućnosti, su se vratila posle toga, dva sata im je trajala ova operacija, vrlo komplikovana operacija, u kafanu i popili piće. Možete da zamislite s kakvim monstrumima imate posla. Da li je moguće da takvi ljudi postoje? Sad vidimo da je moguće " rekao je Vučić.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tijelo je poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja.

Nešović je nestao 12. maja u Beogradu, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku.

Tragovi gareži na tijelu, supruga otkrila novi trag

Kako su mediji juče pisali, na telu Nešovića ima tragova gareži. Sumnja se da su palili tijelo, ali im najvjerovatnije nije uspjelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgoreo dio tijela.

U istrazi ubistva Nešovića pojavio se novi detalj koji bi mogao biti od značaja za dalji tok postupka. Kako saznajemo, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i vještačenja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična djela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Nešovića, ovo tužilaštvo donijelo ukupno 70 naredbi za različita vještačenja.