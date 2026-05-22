Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Četvrtkom u 9" na RTS, gde govori o najvažnijim političkim i ekonomskim temama u zemlji i regionu.

Predsjednik Srbije izjavio je večeras gostujući u emisiji "Četvrtkom u 9" da je telo Aleksandra Nešovića Baje gotovo izvjesno pronađeno kod Inđije, navodeći da je riječ o "monstruoznom zločinu" i da su u slučaj umješana lica povezana sa policijom.

Vučić je rekao da je jedan od osumnjičenih bivši policajac koji je službu napustio 2002. godine, dok je drugo lice, kako tvrdi, takođe povezano sa policijskim strukturama.

Podsjetimo, među privedenima je i bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić priveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo zbog sumnje da je povezan sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja.

"To nisu ljudi, to su monstrumi"

"Ovo što su uradili - to su radili monstrumi. To nisu ljudi. Bez obzira o kome je riječ, niko ne smije da strada na ovakav način", rekao je Vučić.

Kako je naveo, istraga je u jednom trenutku namjerno usmjeravana ka pogrešnom tragu.

"Stalno su govorili Sava, Sava, Sava. Potrošili smo ogromne resurse tragajući tamo, ali smo brzo shvatili da nas obmanjuju", rekao je predsjednik Srbije.

Prema njegovim riječima, policijske ekipe potom su fokus prebacile na teren kod Jarkovačkog jezera između sela Jarkovci i Maradik u opštini Inđija, gde su specijalizovane jedinice primetile tragove paljevine i izgorelog materijala.

"Pronašli su bure i gotovo odmah zaključili da se u njemu najverovatnije nalazi telo", rekao je Vučić.

"Prema informacijama koje sam dobio od policije, tijelo je bilo spaljivano, potom sklupčano u bure i zaliveno betonom kako bi se prikrili tragovi i onemogućila potraga psima tragačima", naveo je.

"DNK analiza još traje"

Vučić je rekao da zvanična DNK potvrda još nije završena, ali da dosadašnji tragovi gotovo potpuno potvrđuju identitet žrtve.

"DNK analiza još formalno traje, ali na osnovu garderobe i drugih tragova sa 99,9 odsto sigurnosti možemo da kažemo da je riječ o Aleksandru Nešoviću", rekao je on.

Predsednik Srbije posebno je naglasio da ga zabrinjava moguća umješanost pojedinih policijskih službenika.

"Obračunaćemo se sa prljavim policajcima"

"To je za nas znak za uzbunu. Obračunaćemo se sa prljavim policajcima. Svi koji su štitili kriminalce ili učestvovali u prikrivanju zločina moraće da odgovaraju", poručio je Vučić.

Dodao je da su svi osumnjičeni privedeni i da neće biti zaštićenih.

"Ogromna većina policajaca su pošteni ljudi, ali zbog malog broja onih koji sarađuju sa kriminalcima trpi ugled cijele službe", rekao je Vučić u emisiji "Četvrtkom u 9".

