Deniz Aksoj je nudila košarkašima Real Madrida baklave posle pobjede u polufinalu Evrolige, ali niko nije uzeo
Real Madrid je u drugom polufinalu pobedio Valensiju i prošao u finale Evrolige gde će igrati sa Olimpijakosom u nedelju u Atini (20 časova)
U grčkoj prijestonici dogodila se i jedna zanimljiva situacija u kojoj su svi ignorisali Deniz Aksoy.
Atraktivna turska novinarka donijela je baklave i htjela da počasti prisutne, ali su redom prolazili pored nje bez posluženja. Većina je zastala, među njima i Mario Hezonja, koji se izvinio i rekao da „neće sada“, dok je Sergio Scariolo objasnio da u tom trenutku ne može da jede.
Posle cijele te situacije Deniz je odlučila da se utješi tako što je sama pojela baklave.
"Ko je pojeo baklave? Pogledajte snimak do kraja", napisala je Deniz i onda pokazala kako uživa u baklavama.