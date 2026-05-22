Jake policijske snage blokirale su danas čitav rejon na Senjaku, gdje je otpečaćen restoran ispred kojeg je nedavno upucan Nešović, a na licu mjesta vlada opsadno stanje dok nadležni sprovode hitne mjere.

Pripadnici UKP, forenzičari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sa uviđajem i pretresom u "restoranu 27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvijetljavanja svih okolnosti teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje, saznaje Kurir.

Restoran je otpečaćen i službena lica su ušla u objekat.

Kako navodi Kurir, oko restorana nalaze se jake snage policije, koje su blokirale prostor oko restorana.

Podsjetimo, juče su pripadnici MUP-a pronašli bure u kojem se prema navodima nalazilo telo Aleksandra Nešovića Baje. O celokupnom događaju se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

