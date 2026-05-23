Pripadnici MUP-a i forenzičari suočili su se sa jezivim scenama u mjestu Jarkovci u opštini Inđija, gdje je iskopano bure sa posmrtnim ostacima.

Vjeruje se da je riječ o Aleksandru Nešoviću, žrtvi surove likvidacije koja se 12. maja dogodila u jednom ugostiteljskom objektu. Nešović, zvani Baja, ubijen je, kako se sumnja, u kamin-sali restorana „27“ na Senjaku između 23 časa i ponoći.

Prema navodima iz istrage, izvršioci – među kojima ima i policijskih službenika – pokušali su da se riješe tijela, ali ih je u tome spriječio jedan presudan detalj.

Sumnja se da su napadači nakon ubistva transportovali žrtvu do Jarkovaca kako bi je spalili. Pošto im plan nije uspio do kraja i tijelo je samo djelimično izgorjelo, osmislili su novi način prikrivanja zločina – tijelo su stavili u prerezano bure i zalili betonom.

Kako se sumnja, u jednoj garaži pripremili su posebnu vrstu sporosušećeg betona, sa namjerom da prikriju tragove i spriječe eventualno otkrivanje tijela.

Supruga dala ključni trag

Nakon što je bure otkopano, Više javno tužilaštvo naložilo je da tijelo bude hitno prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Beogradu radi obdukcije i DNK analize. Međutim, prva potvrda da se u betoniranom buretu vjerovatno nalazi Nešović stigla je zahvaljujući iskazu njegove supruge, koja je istražiteljima ukazala na važan trag.

Kako je pisao „Kurir“, Nešovićeva supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je on kobnog dana na sebi imao donji veš jednog poznatog brenda. Prema nezvaničnim saznanjima, na tijelu pronađenom u buretu pronađene su bokserice istog brenda, što je uneseno u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i vještačenja.

Plan za prikrivanje tragova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o detaljima slučaja, navodeći da su u zločin, prema sumnjama istražnih organa, umiješani i bivši policajac, kao i vozač povezan sa policijom.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su navodno imali detaljno razrađen plan kako bi istragu usmjerili u pogrešnom pravcu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jedna osoba navodno pokušavala da istražne organe navede da tragaju za tijelom na drugoj lokaciji.

„Napravili su tu akciju gdje su pozvali najmanje još jedno lice koje je pokušalo da državne organe navuče na pogrešan trag. Stalno je navodno sarađivao i govorio: ‘Sava, Sava, Sava’, kako bismo izgubili vrijeme tragajući za tijelom u Savi. Brzo smo shvatili da obmanjuju i posvetili smo se terenu kod Jarkovačkog jezera“, naveo je Vučić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije je saopštilo da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršile više krivičnih djela povezanih sa teškim ubistvom Aleksandra Nešovića, donijeto ukupno 70 naredbi za različita vještačenja.