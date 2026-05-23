Međunarodno potraživani H.B. osuđen na pet godina zatvora, slijedi postupak ekstradicije

Službenici Uprava policije Crne Gore u Baru, u saradnji sa NCB Interpol Podgorica, uhapsili su H.B. (22), državljanina Kosova kojeg međunarodno potražuju nadležni organi Kosova radi izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog djela silovanje.

Kako je saopšteno iz policije, za njim je bila raspisana međunarodna potjernica po naredbi Osnovnog suda u Prizrenu od 13. januara 2026. godine.

H.B. je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od pet godina zbog krivičnog djela silovanje, izvršenog na teritoriji Kosova, a trenutno mu je preostalo da izdrži četiri godine, tri mjeseca i 13 dana zatvora.

Presudu je donio Osnovni sud u Prizrenu 1. novembra 2023. godine.

Iz policije navode da slijedi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Kosova radi ekstradicije uhapšenog lica.