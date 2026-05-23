"Da smo se tad upoznali ne bi završili film": Brena snimala scenu s Gidrom, kad je u salu ušao poznati sportista

Autor Dragana Tomašević
0

Lepa Brena je u jednoj emisiji otkrila da je snimala film "Hajde da se volimo" kada je u salu u kojoj je snimana jedna scena ušetao njen budući muž

Izvor: printscreen/youtube/ Lepa Brena

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović jedan su od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Par se vjenčao 7. decembra 1991. godine, a proslava je organizovana u tada najluksuznijem beogradskom hotelu „Interkontinental“.

Brena je jednom prilikom govorila i o tome kako je došlo do poznanstva između nje i Živojinovića.

„Putovala sam puno i meni su prilazili uvijek mnogo značajni ljudi. Moram da ispričam jednu anegdotu. Te godine smo snimali film Hajde da se volimo 2, pa smo snimali onu scenu sa Dragomir Bojanić Gidra, gdje snimamo pjesmu ‘Udri Mujo’. Nikoga nije bilo tu osim ‘Slatkog greha’, kamermani, snimatelji, znači cijela filmska ekipa. Kako pjevam dio: ‘Udri, udri Mujo’, ja vidim kako neki lijep, visok i zgodan markantan muškarac prolazi i tu se zadržava. Kada smo završili, ja pitam Raku Đokića: ‘Ko je bio taj visok i lijep momak?’, a on mi kaže da je bezveze neko, da je došao na trening“, rekla je Brena.

 „Dobijamo novi raspored za tu filmsku ekipu, nas 250 se pomjera i idemo da snimamo scene na Divčibarima. Tek kad je bila premijera filma, onda mi je Raka priznao i rekao da je to bio Boba Živojinović. Rekao je da je morao da prebaci sve, jer da smo se upoznali tu, pitanje je da li bismo završili film“, ispričala je Lepa Brena u emisiji „Amidži šou“.

Proces njihovog upoznavanja ubrzao je legendarni Bata Živojinović na premijeri filma.

„Pokojni Bata Živojinović mi je rekao: ‘Znaš li ko je na promociji? Slobodan Boba Živojinović! Šta radiš ovdje, idi tamo i pozdravi ga’. I ja sam kroz tu masu prošla i prišla mu rečenicom: ‘Šta si ti čekao do sada?’, zagrlila ga i poljubila. To nam je bio prvi susret“, rekla je pjevačica i dodala:

„Otišli smo na tvrđavu na večeru i tu smo se dogovorili da ćemo se viđati, družiti, mada smo znali da je to već bio spoj koji je bilo jako teško razdvojiti.“

Međutim, ono što malo ko zna jeste kolika je razlika u godinama između čuvene pjevačice i slavnog sportiste. Naime, Lepa Brena rođena je 1960. godine, dok je Slobodan Boba Živojinović rođen 1963. godine, što znači da je Brena tri godine starija od supruga.

Lepa Brena hajde da volimo Boba Živojinović

