Policija i tužilaštvo razbili lanac posredovanja u prostituciji na Novom Beogradu, uhapšen Rus D. K. (37) koji je organizovao rad i iznajmljivao stanove za dvije žene.

Izvor: Shutterstock/LightField Studios/MONDO/Stefan Stojanović

Pripadnici Odjeljenja za javni red i mir, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, razbili su lanac posredovanja u prostituciji u naselju na Novom Beogradu.

U akciji policije u Ulici Uroša Martinovića na Novom Beogradu uhapšen je državljanin Rusije D. K. (37) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo posredovanje u vršenju prostitucije. Prema saznanjima, on je organizovao dolazak i rad dvije ruske državljanke, kojima je uzimao 50 odsto ostvarene zarade.

Operativnim radom na terenu policija je prvo zatekla rusku državljanku u kršenju Zakona o javnom redu i miru (prekršaj prostitucije), što je otvorilo put ka otkrivanju organizatora.

Osumnjičenom D. K. se stavlja na teret da je dovodio ruske državljanke K. M. (20) i S. I. (29) u Beograd, iznajmljivao stanove na lokacijama gdje su boravile i pružale usluge, putem interneta reklamirao njihove usluge koristeći njihove fotografije, kao i da je ugovarao sastanke sa klijentima.

Nakon što mu je određeno zadržavanje do 48 časova, D. K. je saslušan pred javnim tužiocem i, kako se saznaje, u potpunosti je priznao izvršenje krivičnog djela.

"Javni tužilac je podnio predlog nadležnom sudu da se okrivljenom odredi pritvor, s obzirom na okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dalja istraga utvrdiće da li je u ovaj lanac bilo uključeno još osoba i koliko je dugo ova grupa djelovala na teritoriji glavnog grada.