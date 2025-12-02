Dvije državljanke Azerbejdžana A. A.(43) i A. C.(30) kažnjene su maksimalnim novčanim kaznama od po 1.000 eura zbog bavljenja prostitucijom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

To je odluka sutkinje Suda za prekršaje u Budvi - odjeljenja u Ulcinju Anke Rašović, potvrdio je "Vijestima" predsjednik tog Suda Marko Đukanović, prenose Vijesti.

Njih je policija uhapsila početkom marta , jer su u Ulcinju iznajmile stan u kome su pružale seksualne usluge.

"A. A. i A. C. su se 6. marta oko 23:30 časova u Ulcinju u stanu koji su iznajmile preko Bookinga bavile radnjama koje podstiču na prostituciju. One su od Baranina uzele po 50 eura radi pružanja seksualnog odnosa", rečeno je "Vijestima".

O slučaju je ulcinjska policija obavijestila Više državno tužilaštvo koje se izjasnilo da u radnjama stranih državljanki nema elemanta krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Policija je protiv njih podnijela preksršajnu prijavu zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

Dvijema stranim državljankama u odvojenom postupku pred Upravom policije , kako je "Vijestima" rečeno, biće donijeta odluka o deportaciji.