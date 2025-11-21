Kineske državljanke su na sudu za prekršaje kažnjenje novčanim kaznama u iznosu od po 1.000 eura, nakon čega su inspektori za strance preduzeli represivne mjere i uručili im rješenja o protjerivanju sa teritorije Crne Gore.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, su operativnim radom na terenu u nastavku akcije “Liberterra III”, a preduzimajući mjere i radnje na suzbijanju i sprečavanju krivičnih djela protiv polne slobode, svih oblika seksualne eksploatacije i trgovine ljudima, izvršili pretres stana koji koriste W.R. (41), L.M. (40) i L.K. (43), državljanke Narodne Republike Kine.



Pretresom stana je pronađen i oduzet novac u iznosu od 2.345 eura, 50 bosanskih konvertibilnih maraka, 50 makedonskih denara, 20 švajcarskih franaka i 5 američkih dolara, za koje se sumnja da potiču iz protivpravnih aktivnosti povezanih sa prostitucijom.

Nakon prikupljenih obavještenja, lica su lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru – prostitucija na javnom mjestu ili radnje koje podstiču na prostituciju.

Uprava policije će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti preventivno i represivno djelovanje u cilju suzbijanja ovakvih pojava, obezbjeđenja dostojanstva, zaštite i sigurnosti svih žrtava najtežih oblika eksploatacije, kao i zaštite crnogorskih građana i očuvanja javnog reda i mira.