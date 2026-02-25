Protiv Ž.Č. (34) je Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu zbog sumnje da je svoju partnerku izolovao od članova porodice i djeteta, primoravao je na prostituciju i zadržavao za sebe veći dio novca koji je ona zarađivala - ukupno 850.000 dinara.

U tome mu je pomogao, kako se sumnja, V.I.V. (31) koji je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog djela.

Kako se sumnja, Ž.Č. je najpre stupio u emotivnu vezu sa žrtvom koja je živjela sa majkom, babom, maloljetnom braćom i sestrama i dvogodišnjim sinom.

Navodno je iskoristio njenu ranjivu situaciju - nezaposlenost i dugove, da bi je izolovao od porodice i prijatelja i zlostavljao.

Ženu odveo u Kovin, pa je slikao golu

Žrtvu je, kako se sumnja, prvo odveo u mjesto na teritoriji opštine Kovin, a potom u Beograd. Vjeruje se da ju je zatim vrbovao da se bavi prostitucijom, pravio fotografije na kojima je naga ili oskudno obučena i zajedno sa V.I.V. postavljao oglase na internet sajtovima kako bi dolazio do klijenata.

Ž.Č. je, kako se sumnja, sa klijentima dogovarao vrstu i cijenu usluga, pri čemu je veći dio novca zadržavao za sebe, a od ostatka plaćao hranu i stanove. Žrtvi nije davao ništa od zarađenog.

Osnovano se sumnja i da je kontrolisao njeno kretanje, zabranjivao kontakt sa porodicom i djetetom i primoravao je da i sama iznajmljuje stanove u Beogradu, a sav novac uplaćuje njemu.

Osumnjičeni je žrtvu, kako se sumnja, prisiljavao i fizičkom silom - udarao je rukama po glavi i tijelu, hvatao za vrat i prijetio da će je ubiti, ali i da će povrijediti članove njene porodice.

Tokom perioda zlostavljanja, Ž.Č. je 59 puta podigao novac u ukupnom iznosu od 852.100 dinara.

