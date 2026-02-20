Osumnjičenom Zoranu R. (23), koji je prije nekoliko dana zapalio automobil jutjuberu Bogdan Ilić, određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da bi mogao ponoviti krivično djelo i ometati istragu.

Izvor: Instagram/printscreen/ bakaprase

Osumnjičenom Zoranu R. (23), koji je prije nekoliko dana zapalio automobil jutjuberu Bogdanu Iliću, određen je pritvor. Kako se navodi, pritvor mu je određen na najduže 30 dana zbog sumnje da će ponoviti krivično djelo.

Saopštenje Višeg suda u Beogradu prenosimo u cjelosti:

"Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 19.02.2026. godine donio rešenje kojim je prema okrivljenom Z.R. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Pritvor je prema okrivljenom Z.R. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo.

Okrivljenom Z.R. na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela Iznuda u pokušaju iz člana 214 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom vijeću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja", stoji u saopštenju.