Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se o slučaju paljenja automobila Bake Praseta.

Izvor: Youtube printscreen / BakaPrase/Kurir/Ljilja Stanišić/MONDO/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo (VJT) donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Z.R. (23) koji je osumnjičen da je zapalio luksuzni automobil poznatog influensera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase. On se sumnjiči da je u ponedeljak 16. februara zapalio "brabus" vrijedan oko 500.000 eura.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Zorana R. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa, za sada, NN licima, 16. februara 2026. godine na štetu Bogdana Ilića, izvršio krivična djela Iznuda u pokušaju i Izazivanje opšte opasnosti. Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Zoranu R. odredi pritvor da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Da podsjetimo, osumnjičeni za paljenje automobila je uhapšen dan kasnije, u utorak 17. februara u Beogradu. Baka Prase se oglasio nakon hapšenja osumnjičenog i izjavio je da vjeruje da mu je vozilo zapaljeno jer "nije želio da plaća raket", a pojavile su se nezvanične informacije da su pripadnici "vračarskog klana" htjeli da ga reketiraju.