Uzrok nesreće u kojoj je stradala Ana Radović sa Aleksandrom M. je, prema prvim informacijama, prebrza vožnja.

Studentkinja Ana Radović (20) je stradala sa njenim prijateljem Aleksandrom M. (37) u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 23. novembra u popodnevnim časovima zbog prebrze vožnje prema prvim informacijama iz istrage, saznaje "Blic" nezvanično. Nesreća se dogodila na magistralnom putu Čačak - Požega i prema pisanju pomenutog lista, sumnja se da je Aleksandar M. vozio "audi sq" većom brzom od dozvoljene nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta.

Vozilo je završilo u jarku kraj puta, u betonskom ispustu. Tijela su pronađena u "audiju" tri dana kasnije, u prepodnevnim časovima u srijedu 26. novembra.

Da podsjetimo, Ana je u nedjelju 23. novembra krenula za Beograd sa Zlatibora zbog fakultetskih obaveza. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a u srijedu 26. novembra su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.