"Ježim se od pomisli da sam prošla pored njega": Kija Kockar progovorila o Aleksandru koji je vozio automobil smrti

Kija Kockar se ponovo oglasila povodom smrti studentkinje Ane Radović koja je poginula zajedno sa Aleksandrom M, pripadnikom ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, partnera pjevačice Kaće Živković.

Kristina Kija Kockar, pobjednica prve sezone "Zadruge" i poznata javna ličnost, ranije je bila u dobrim odnosima sa pjevačicom Katarinom Živković, međutim, stvari su se promijenile u poslednjih godinu dana, a nedeljama unazad bukti rat na mrežama nakon što su obije strane iznijele svoje verzije zašto je došlo do kraha prijateljstva.

Međutim, Kija se oglasila juče nakon što su vijesti o smrti studentkinje Ane Radović preplavile medije.

Podsjetimo, ona je nastradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, a sa njom je poginuo i Aleksandar M, koji je, kako se kasnije saznalo, bio i član obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, partnera pjevačice Kaće Živković, i godinama je radio za njega.

Nakon što je ova informacija isplivala, Kija je progovorila o tome da li je ikada imala priliku da upozna Aleksandra.

- Ne. Hvala Bogu, ali Katarina pretpostavljam da jeste. Strašno kad pomislim u kakvom sam okruženju bila. Prelijepa, mlada djevojka da joj život tako bude oduzet. Žao mi je što sam ikad bila u toj kući tj. zgradi i ako sam ikad prošla pored tog što je radio u obezbjeđenju. Ježim se od te pomisli. Još jednom, saučešće porodici Radović. I ja sam pogrešna adresa za ta pitanja. Ali adresa kojoj pitanja treba da budu proslijeđena - samo da spusti glavu i da se ne oglašava - rekla je Kija Kockar za Blic, aludirajući na bivšu drugaricu.

