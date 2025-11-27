logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ježim se od pomisli da sam prošla pored njega": Kija Kockar progovorila o Aleksandru koji je vozio automobil smrti

"Ježim se od pomisli da sam prošla pored njega": Kija Kockar progovorila o Aleksandru koji je vozio automobil smrti

Autor Jelena Sitarica
0

Kija Kockar se ponovo oglasila povodom smrti studentkinje Ane Radović koja je poginula zajedno sa Aleksandrom M, pripadnikom ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, partnera pjevačice Kaće Živković.

Kija Kockar progovorila o Aleksandru koji je vozio automobil smrti Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic, društvene mreže

Kristina Kija Kockar, pobjednica prve sezone "Zadruge" i poznata javna ličnost, ranije je bila u dobrim odnosima sa pjevačicom Katarinom Živković, međutim, stvari su se promijenile u poslednjih godinu dana, a nedeljama unazad bukti rat na mrežama nakon što su obije strane iznijele svoje verzije zašto je došlo do kraha prijateljstva. 

Međutim, Kija se oglasila juče nakon što su vijesti o smrti studentkinje Ane Radović preplavile medije.

Pogledajte potresne kadrove za mesta nesreće:

Podsjetimo, ona je nastradala u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, a sa njom je poginuo i Aleksandar M, koji je, kako se kasnije saznalo, bio i član obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, partnera pjevačice Kaće Živković, i godinama je radio za njega.

Pogledajte kako izgleda Stojke:

Nakon što je ova informacija isplivala, Kija je progovorila o tome da li je ikada imala priliku da upozna Aleksandra.

- Ne. Hvala Bogu, ali Katarina pretpostavljam da jeste. Strašno kad pomislim u kakvom sam okruženju bila. Prelijepa, mlada djevojka da joj život tako bude oduzet. Žao mi je što sam ikad bila u toj kući tj. zgradi i ako sam ikad prošla pored tog što je radio u obezbjeđenju. Ježim se od te pomisli. Još jednom, saučešće porodici Radović. I ja sam pogrešna adresa za ta pitanja. Ali adresa kojoj pitanja treba da budu proslijeđena - samo da spusti glavu i da se ne oglašava - rekla je Kija Kockar za Blic, aludirajući na bivšu drugaricu. 

Podsjetite se i kakve su objave nekada dijelile na mrežama:

Tagovi

Kija Kockar Katarina Živković ana radović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ