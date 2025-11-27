Dom zdravlja u Čačku saopštio je da je primio poziv u pomoć iz "audija" u kom je bila Ana Radović.

Dom zdravlja u Čačku saopštio je danas da su primili hitan poziv u pomoć iz "audija" u kom je bila Ana Radović (20) i Aleksandar M. (37). Da podsjetimo, saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju 23. novembra u popodnevnim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega kada je iz automobila, koji je sletio sa puta, upućen "panik poziv" koji policija nije mogla da locira tri dana.

"Dana 23.11.2025 god.u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja bez tačne lokacije gdje bi ekipa SHP odmah mogla da postupi i izađe na teren.

Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cijele Srbije da bi dispečar koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gdje se pacijent nalazi. Kad je pronadjen automobil sa tijelima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren", navodi se u njihovom saopštenju.

Da podsjetimo, Ana je u nedelju 23. novembra krenula za Beograd. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a juče su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.

Šta je “panik poziv”?

U pitanju je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti. Ovaj sistem uključuje:

Automatski poziv (eCall) - U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

- U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila. Ručni poziv: Uvijek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Šta je eCall?

Riječ je o automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na evropskim putevima, spreman da reaguje u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju. Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vrijeme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sistem eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologovanim za tržište Evropske unije nakon 31. marta 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: da se osigura najbrža moguća pomoć u slučaju teške saobraćajne nesreće. Njegova funkcionalnost je dvojaka.

Primarno, sistem se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, na primer kada se aktiviraju vazdušni jastuci. Senzori u vozilu detekuju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom evropskom broju za hitne slučajeve 112.

Druga, jednako važna funkcija, jeste ručna aktivacija. Pritiskom na spomenuto SOS dugme, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može direktno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije.

Ova mogućnost je neprocjenjiva ako ste svjedok druge nesreće, ako neko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, na primer zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti bezbjednog izlaska. Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu.

Istovremeno šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje tačnu GPS lokaciju vozila, vrijeme nesreće, identifikacijski broj vozila i smjer putovanja, što je izuzetno važno na autoputevima kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smjeru.

Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu da komuniciraju s operaterom, hitne službe tačno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sistem funkcioniše u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gdje je vozilo kupljeno ili registrovano, i za njegovo funkcionisanje nije vam potreban mobilni telefon.

Šta je SOS dugme?

SOS dugme je taster za hitnu pomoć, koji se najčešće nalazi u vozilima i služi za automatsko ili ručno upućivanje poziva hitnim službama (policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći). U slučaju nesreće, pritiskom na dugme ili automatskim aktiviranjem (npr. nakon sudara), sistem šalje hitnim službama ključne informacije kao što su tačna GPS lokacija, vrijeme i tip događaja, čak i ako putnici ne mogu da komuniciraju.