Ana Radović uputila je "panik poziv", ali zbog ruralne sredine u kojoj se desila nesreća, nadležne službe nisu uspjele da je lociraju nakon nesreće.

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen /Kurir.rs/D.Č.

Studentkinja Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar M. (37) stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega koja se dogodila u nedelju 23. novembra. Navodno je uzrok nesreće prevrtanje automobila marke “audi” u kom su bili.

Automobil je sletio sa puta i završio u betonskom ispustu kraj puta. Oboje su stradali sa lica mjesta, a prema pisanju beogradskih medija, Ana je, prema nezvaničnim informacijama, uputila "panik poziv" nakon nesreće, ali nadležne službe nažalost nisu uspjele da lociraju njen telefon ubrzo nakon nesreće nego tek danas, tri dana kasnije.

Kako policija nije locirana Anu nakon "panik poziva"?

Milan Dumanović, inspektor u penziji, je za portal "Nova S" objasnio zašto nisu bili locirani Ana i Aleksandar. Pretpostavlja da je uzrok tome ruralna sredina u kojoj se nesreća dogodila.

"Ovdje je najvjerovatnije riječ o 'panik pozivu', odnosno pozivu za hitne situacije koji posjeduje svaki telefon. Ukoliko osoba to namjesti, on može poslati sigurnosnu poruku određenoj osobi sa podacima, ali ukoliko to nije namješteno na telefonu, onda se taj poziv preusmjerava policiji i službama.

U konkretnom slučaju, potraga je vjerovatno trajala dugo zbog baznih stanica, odnosno, malog broja baznih stanica, pa se nije mogla utvrditi precizna lokacija. Situacija u manjim sredinama, ruralnim mjestima je drugačija.

Bazna stanica je zabeležila signal, ali nije bilo moguće utvrditi preciznu lokaciju. Ostavljen je veliki prostor koji je morao biti pretražen", objasnio je on.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće

Vidi opis Kako policija nije locirala Anu nakon "panik poziva": Stručnjak otkrio zašto je "audi" pronađen 3 dana nakon nesreće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir Br. slika: 14 14 / 14

Šta je "panik poziv"?

U pitanju je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti. Ovaj sistem uključuje:

Automatski poziv (eCall) - U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila. Ručni poziv: Uvjek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Šta je eCall?

Riječ je o automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na evropskim putevima, spreman da reaguje u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju. Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vrijeme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sistem eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologovanim za tržište Evropske unije nakon 31. marta 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: da se osigura najbrža moguća pomoć u slučaju teške saobraćajne nesreće. Njegova funkcionalnost je dvojaka.

Primarno, sistem se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, na primer kada se aktiviraju vazdušni jastuci. Senzori u vozilu detekuju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom evropskom broju za hitne slučajeve 112.

Druga, jednako važna funkcija, jeste ručna aktivacija. Pritiskom na spomenuto SOS dugme, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može direktno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije.

Ova mogućnost je neprocjenjiva ako ste svjedok druge nesreće, ako neko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, na primjer zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti bezbjednog izlaska. Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu.

Istovremeno šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje tačnu GPS lokaciju vozila, vrijeme nesreće, identifikacijski broj vozila i smjer putovanja, što je izuzetno važno na autoputevima kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smjeru.

Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu da komuniciraju s operaterom, hitne službe tačno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sistem funkcioniše u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gde je vozilo kupljeno ili registrovano, i za njegovo funkcionisanje nije vam potreban mobilni telefon.

Šta je SOS dugme?

SOS dugme je taster za hitnu pomoć, koji se najčešće nalazi u vozilima i služi za automatsko ili ručno upućivanje poziva hitnim službama (policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći). U slučaju nesreće, pritiskom na dugme ili automatskim aktiviranjem (npr. nakon sudara), sistem šalje hitnim službama ključne informacije kao što su tačna GPS lokacija, vrijeme i tip događaja, čak i ako putnici ne mogu da komuniciraju.