Sa Anom Radović (20) sa Zlatibora, koja je nestala na putu do Beograda, a potom pronađena mrtva u automobilu koji je sletio u betonski propust na putu Čačak - Požega kod Ovčar banje, bio je i njen prijatelj Aleksandar M. (37) iz Tutina, kako se nezvanično saznaje.

Podsjetimo, jutros je pronađen automobil, a potom su u njemu uočena dva tijela, muškarca i žene.

"Pretpostavlja se da su u pitanju Ana Radović i njen prijatelj, izvjesni Aleksandar M. iz Tutina koji je 1988.godište. Tijela su izvučena iz automobila i odvezena na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti", kaže izvor i dodaje da se pretpostavlja da je za volanom "audija", tutinskih registarskih oznaka, bio muškarac.

Inače, sumnja se da je automobil s puta sletio još u nedelju predveče.

"Slučaj je i dalje obavijen misterijom. Ana Radović je u nedelju krenula sa Zlatibora za Beograd, gdje je strudirala. U nedelju, između 18 i 19 sati se poslednji put čula sa svojim bratom, kada je rekla da je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri. Kako se djevojka više nije javljala ni porodici ni prijateljima, a u Beograd nije stigla, porodica je sjutradan, u ponedeljak, prijavila nestanak - podsjeća izvor i dodaje da je signal njenog telefona lociran kod jezera Međuvršje, gdje je od juče otpočela potraga za automobilom i dvoje putnika", muškarcem i Anom.

Nažalost, jutros je prekoputa jezera, tik uz magistralu u uskom betonskom propustu pronađen "audi". Policija na licu mjesta obavljalja uviđaj i u toku je utvrđivanje okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće u kojoj su izgubljena dva mlada života.

