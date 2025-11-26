Splet više faktora mogao je da utiče na nesreću kod Čačka u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj Aleksandar M. Tela su pronađena u "audiju" u jarku kraj puta tri dana nakon nesreće.

Tijela nestale Ane Radović (20) i Aleksandra M. (37) pronađena su jutros kod Ovčar banje, na magistralnom putu Čačak - Požega. Ona je nestala u nedelju 23. novembra, njena majka prijavila je nestanak ćerke u ponedeljak 24. novembra, njen otac je objasnio zašto je njegova ćerka prije tri dana krenula sa Zlatibora za Beograd, a prema pisanju "Telegrafa", više je mogućih uzroka ove strašne nesreće.

Nesreća se, prema dosadašnjim informacijama, dogodila u nedelju 23. novembra u večernjim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega. Put je pun krivina, a "audi" u kom su bili Ana i Aleksandar završio je u betonskom jarku kraj puta i tu je bio puna tri dana.

Prvobitno se sumnjalo da je vozilo završilo u jezeru Međuvršje. Sumnja se da se nesreća dogodila u periodu kada je napolju bilo vrlo hladno, temperatura je bila oko 0 stepeni što ukazuje na vlažan put uz lošiju vidljivost zbog mraka koji je padao ili je već bio pao.

Tačan uzrok nesreće zasad nije poznat. Splet više okolnosti mogao je da dovede do ove teške nesreće, od ljudske greške, preko tehničkog problema samog vozila do samih uslova na putu.

Da podsjetimo, Ana je u nedelju 23. novembra krenula za Beograd. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a jutros su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.