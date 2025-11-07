Broj smrtnih slučajeva u požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13, nakon što je sinoć preminula pacijentkinja hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla.
Broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13. Sinoć u 23:01 preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.
Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13.
- Na Klinici za aneateziologiju i reanimatologiju trenutno su 3 pacijenta od kojih je 1 na respiratoru.
- Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 6 pacijenata (1 policajac i 5 korisnika usluga Doma penzionera Tuzla).
- Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su 3 pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja.
- Na Klinici za urologiju hospitalizovan je 1 pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja.