Broj smrtnih slučajeva u požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13, nakon što je sinoć preminula pacijentkinja hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13. Sinoć u 23:01 preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla.

Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13.