Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je sinoć izbio u Domu penzionera u Tuzli, čime je broj stradalih porastao na 12.

Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije

Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza". Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povrijeđeno, a među njima i vatrogasci i policajci. Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju. Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gdje su se nalazile nepokretne osobe.