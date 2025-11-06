U požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli stradalo je 12 osoba, a 38 je hospitalizovano. Direktor je nakon tragedije podnio ostavku.

"Moja je sestra, hvala Bogu, živa. Iako je dementna, ona je pokretna. Njena soba se nalazi na šestom spratu, ispod onog na kojem je izbio požar. U utorak uveče ovde je bilo strašno – sve puno rotacija, vatrogasnih vozila, policije, medicinskih ekipa. Plamen koji je izlazio kroz prozore soba, pucanje stakala, dim koji je prekrio noć i nadvio se nad Tuzlom, kao i tuga koja danas vlada."

Ispričala je to Šemsa Bešlagić, čija je sestra štićenica Doma penzionera u Tuzli, u kojem je u požaru i njegovim posledicama poginulo 12 osoba, piše 24.sata.hr. Povređeno je najmanje 35 ljudi, a Šemsa je svjedočila najtežim prizorima evakuacije.

"Svuda se čuo plač jer niko nije znao šta se dešava unutra. Vidjela sam vatrogasce i policajce kako na leđima iznose povrijeđene, kao i one s nižih spratova. Padali su na izlazu, povraćali zbog dima koji ih je unutra gušio. Nažalost, nisu mogli svima pomoći. Svi su oni bili nepokretne osobe. Dom je oronuo i već neko vrijeme upozoravamo da se nešto mora preduzeti. Bojali smo se da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Žao mi je što su se naše crne slutnje obistinile", rekla je Šemsa.

U domu je bio i otac Tuzlanke Snježane Karamehmedović.

"Sad vam kažem, vatrogasci su dali sve od sebe. Ljudi su padali, iznosili unesrećene, pomagali svima. Bilo je užasno gledati to. Nije važno je li goreo Dom penzionera, neka zgrada ili nečija kuća – bilo je strašno. Noć, svijetla, sirene, rotacije svuda, sanitetska vozila su išla gore-dolje. Bila sam preplašena sve dok nisam dobila tatu na telefon i rekla mu da izađe na balkon i mahne mi, jer sam ga dozivala odozdo: “Tata, tata, tata!” – i tek me tada ugledao, u mojoj žutoj jakni", rekla je Karamehmedović.

Sve povrijeđene prevezli su u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla.

"Tokom noći hospitalizovano je 20 pacijenata u Klinici za plućne bolesti, među kojima su bila tri policajca i šest vatrogasaca, a ostali su bili korisnici i zaposleni u Domu penzionera Tuzla. Nažalost, jedna pacijentkinja je tokom noći preminula u Klinici za plućne bolesti. Prema izvještaju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju, a jedan je, nažalost, preminuo", rekao je medijima direktor bolnice, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić.

Dodao je da su povrijeđeni najviše stradali od udisanja dima, zbog čega imaju probleme s plućima, te da su zbog težine tragedije pozvali dodatne medicinske timove na posao.

"UKC Tuzla stavio je na raspolaganje sve kapacitete za hospitalizaciju pacijenata koji bi mogli da dođu zbog pogoršanja osnovnog stanja, hroničnih bolesti, komorbiditeta ili eventualno za smještaj korisnika Doma penzionera Tuzla. Sve je spremno ako se procijeni da nemaju adekvatan smeštaj za novonastale slučajeve ili kao privremeno rešenje dok se ne pronađe trajno. Zahvaljujem osoblju koje je brzo reagovalo i stojimo na raspolaganju građanima Tuzlanskog kantona ", kazao je Umihanić.

Kako su za medije naveli iz policije, haos je počeo malo prije 21 sat. Na teren su poslate sve raspoložive ekipe.

"Operativnom centru Uprave policije prijavljeno je da je došlo do požara u objektu Doma penzionera u Tuzli. Na mjesto događaja upućene su sve patrole policije PS Centar, PS Istok i PS Zapad (Policijske uprave Tuzla), patrole Jedinice za saobraćaj, Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) Doma zdravlja Tuzla, a potom i vatrogasci iz Srebrenika, Lukavca, Kalesije i Živinica, kao i dežurne ekipe SHMP domova", naveli su iz policije.

Požar je lokalizovan oko 22 sata, a iz najtežih uslova spaseno je 60 osoba. Tijela poginulih izvlačili su i u srijedu. Uviđaj, koji je počeo u ranim jutarnjim satima 5. novembra, još traje zbog otežanih uslova rada.

Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Vedran Alidžanović, na konferenciji za medije izneo je detalje istrage.

Krive stare instalacije?

"Za sva tijela potrebno je najprije obaviti identifikaciju uz prisustvo članova porodica, a zatim i obdukciju. Planiramo to uraditi tokom dana, a iz bolnice smo dobili potvrdu da raspolažu s tri stola za obdukciju, kao i jednim u Komemorativnom centru. Angažovali smo tri vještaka s kojima inače sarađujemo u Tuzli, i svi će oni biti uključeni kako bi se obdukcije završile što prije, upravo iz poštovanja prema porodicama stradalih", rekao je Alidžanović.

Potvrdio je da je jedno tijelo potpuno izgorelo, pa će obdukcija biti složenija.

"Na uviđaju su angažovani vještaci elektrostruke, zaštite od požara i zaštite na radu, koji trenutno rade zajedno s dežurnim tužiocem", rekao je Alidžanović.

Sumnja se da su uzrok požara dotrajale električne instalacije, ali niko to nije želio da potvrdi dok se ne okonča uviđaj.

Koliko je intervencija bila teška, opisao je za portal tuzlanski.ba komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Jahić. Zbog ozbiljnosti situacije i mogućih opasnosti, 60 penzionera i zaposlenih evakuisano je stepeništem, bez upotrebe lifta.

"U ovakvim okolnostima upotreba lifta je strogo zabranjena zbog mogućeg nestanka električne energije, što bi moglo ugroziti živote ne samo evakuisanih nego i onih koji bi se u tom trenutku nalazili u njemu. Sve emocije se potiskuju, a umor se ne oseti jer želja da spasite što više ljudi uvjek prevlada", rekao je Jahić.

Potvrdio je da je te večeri ukupno 10 vatrogasaca zatražilo ljekarsku pomoć, a njih petoro je zadržano na Klinici za plućne bolesti u Slavinovićima. Prema informacijama koje je dobio od hospitalizovanih kolega, nada se da će uskoro biti pušteni na kućno liječenje.

Mnogo je pitanja bez odgovora, kako porodica tako i službi, prije svega – zašto su nepokretne osobe bile smještene na najvišim spratovima. Zbog svega je direktor doma Mirsad Bakalović odmah podneo ostavku iz moralnih razloga i izrazio saučešće porodicama.

"Sve ih poznajem"

"Sve te ljude poznajem i zaista mi je teško. Bio sam sve vrijeme na mjestu događaja i, nakon svega što sam vidio, odlučio sam da podnesem ostavku", rekao je Bakalović za Fenu.

Preostale štićenike doma, čiji spratovi nisu bili ugroženi, premjestili su na niže nivoe. O njima brinu pripadnici Crvenog krsta Grada Tuzle, koji im pomažu u održavanju higijene. Takođe, angažovani su psiholozi iz Doma zdravlja i UKC-a Tuzla, a za sve se traži privremeni smještaj dok se ne pronađe trajno rešenje.