U požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli stradalo je 11 osoba, a 38 je hospitalizovano, direktor je nakon tragedije podnio ostavku.

Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije

U požaru u Domu penzionera smrtno je stradalo najmanje 11 osoba, dok je 38 hospitalizovano. Četiri osobe su na respiratoru. Direktor doma za stare u Tuzli, podnio je ostavku, dok gradske vlasti razmatraju mjere koje bi mogle biti preduzete kako bi se utvrdili uzroci tragedije i obezbijedio smještaj za preživjele.

"Jutros sam upravnom odboru podnio ostavku", rekao je dosadašnji direktor Mirsad Bakalović za televiziju Tuzlanskog kantona.

Rekao je da je požar u domu i jedanaest smrtnih slučajeva tragedija ne samo za Tuzlu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu, te tvrdi da su on i ostali zaposleni u domu učinili sve da pomognu štićenicima.

Potvrdio je da su na gornjim spratovima, na kojima je i izbio požar, bili smješteni teže pokretni štićenici, pa je među njima i najveći broj poginulih. Prema dostupnim informacijama, najmanje 38 osoba je povrijeđeno u požaru, a među njima ima štićenika, ali i vatrogasaca i policajaca koji su ih spasavali iz vatre i zadimljenih prostorija.

Stradalo 11 osoba

Dio povrijeđenih morao je da ostane na bolničkom liječenju, a neki od njih su u teškom stanju.

"Od hospitalizovanih osoba, četiri su štićenici doma i oni su na mehaničkoj ventilaciji. Hospitalizovano je i pet vatrogasaca i tri policijska službenika", izjavila je Adnana Sprečić, portparolka MUP-a Tuzlanskog kantona.

Glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Vedran Alidžanović, potvrdio je na današnjoj konferenciji za novinare da je u požaru smrtno stradalo 11 osoba, dok je 38 hospitalizovano, od čega su četiri pacijenta na respiratoru.

Požar je, kako je danas objavljeno, prijavljen Policijskoj upravi Tuzla oko 20:45 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne jedinice, policija i ekipe hitne pomoći. Vatra je lokalizovana nakon višesatne borbe, a evakuacija štićenika obavljena je u izuzetno teškim uslovima.

"Na mjesto događaja stigao sam oko 22 sata i svjedočio izuzetnom nivou solidarnosti i profesionalnosti policajaca, vatrogasaca i medicinskog osoblja koji su pritekli u pomoć iz različitih djelova kantona", izjavio je Alidžanović.

Uviđaj započet rano jutros

Dežurni tužilac započeo je uviđaj u ranim jutarnjim satima, ali je Alidžanović objasnio da je uviđaj zbog okolnosti na terenu privremeno prekinut i da će biti nastavljen danas, čim to uslovi dozvole.

"Jutros smo imali sastanak na kojem su angažovani stručnjaci koji će učestvovati u nastavku uviđaja i pomoći u utvrđivanju uzroka požara", dodao je glavni tužilac.

Uz Kantonalno tužilaštvo, u istragu su uključeni i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i druge nadležne i stručne službe koje zajedno rade na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka, prenosi Jutarnji. Istovremeno, mediji u BiH postavljaju pitanje zašto su najnemoćniji štićenici bili smešteni na najvišim spratovima tuzlanskog Doma za stare.

"Najmanje jedanaest starijih osoba poginulo je u požaru koji je izbio u Domu za stare u Tuzli. Neki su bili dementni, drugi teško bolesni od raka, svi prepušteni sistemu koji im je obećao brigu, a isporučio nemar i ravnodušnost. Javnost s pravom traži odgovore, a jedno od ključnih pitanja je: ko je odlučio da osobe sa demencijom i teškim bolestima budu smještene na najvišim spratovima zgrade, petom, šestom i sedmom? Na osnovu koje logike? Zar oni ne bi trebalo da budu najbliži izlazu? I ko će danas stati pred roditelje i decu žrtava i reći im da je sve bilo po propisu?", piše u današnjem komentaru sarajevski Avaz.