Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije

Veliki požar izbio je sinoć u Domu penzionera u Tuzli u Bosni i Hercegovini, saznaje portal "Avaz". Požar je izazvao paniku među osobljem.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe Hitne službe su na licu mjesta. Lokalizacija je u toku, a nije poznat uzrok požara.

"Možemo potvrditi da ima požar. U toku je lokalizacija. Nemamo za sada više informacija", rečeno je za pomenuti portal iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara u Tuzli