Veliki požar izbio je sinoć u Domu penzionera u Tuzli.
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije
Veliki požar izbio je sinoć u Domu penzionera u Tuzli u Bosni i Hercegovini, saznaje portal "Avaz". Požar je izazvao paniku među osobljem.
Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe Hitne službe su na licu mjesta. Lokalizacija je u toku, a nije poznat uzrok požara.
"Možemo potvrditi da ima požar. U toku je lokalizacija. Nemamo za sada više informacija", rečeno je za pomenuti portal iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pogledajte fotografije sa mjesta požara u Tuzli
Vidi opis
Veliki požar u Tuzli: Slike sa lica mjesta, panika među građanima (Foto)
Skloni opis
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
1 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
2 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
3 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
4 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
5 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
6 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
7 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
8 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
9 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
10 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
11 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
12 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
13 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
14 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
15 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
16 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
17 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
18 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
19 / 19