Više osoba je stradalo sinoć u požaru u Tuzli.

Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije

Više osoba stradalo je sinoć u požaru u Domu penzionera u Tuzli u Bosni i Hercegovini, piše "Klix.ba". Požar je izbio na jednom spratu zgrade Doma penzionera.

Zasad nije poznat broj stradalih osoba. Požar je lokalizovan oko 22 časa.

U dvije bolnice je hospitalizovano pet osoba usled trovanja ugljen-monoksidom. Od pet hospitalizovanih, dvije se nalaze na odeljenju intenzivne nege.

Uzrok požara nije poznat zasad. Istraga je u toku.

Pogledajte fotografije požara u Domu penzionera u Tuzli