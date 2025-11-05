Više osoba je stradalo sinoć u požaru u Tuzli.
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografije
Više osoba stradalo je sinoć u požaru u Domu penzionera u Tuzli u Bosni i Hercegovini, piše "Klix.ba". Požar je izbio na jednom spratu zgrade Doma penzionera.
Zasad nije poznat broj stradalih osoba. Požar je lokalizovan oko 22 časa.
U dvije bolnice je hospitalizovano pet osoba usled trovanja ugljen-monoksidom. Od pet hospitalizovanih, dvije se nalaze na odeljenju intenzivne nege.
Uzrok požara nije poznat zasad. Istraga je u toku.
Pogledajte fotografije požara u Domu penzionera u Tuzli
Vidi opis
Ima više mrtvih u požaru u Tuzli: Tragedija u zgradi Doma penzionera (Foto)
Skloni opis
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
1 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
2 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
3 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
4 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
5 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
6 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
7 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
8 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
9 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
10 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
11 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
12 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
13 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
14 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
15 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
16 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
17 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
18 / 19
Izvor: Avaz/A. Bešić/Ustupljene fotografijeBr. slika: 19
19 / 19