U Crnoj Gori danas će biti dan žalosti povodom pogibije 11 osoba u požaru u Domu penzionera u Tuzli, donijela je odluku Vlada.

U velikom požaru koji je preksinoć izbio u Domu penzionera u Tuzli stradalo je 11 štićenika te ustanove, dok je 30 osoba povrijeđeno.

Iz Vlade Crne Gore su rekli da je odluka o proglašenju dana žalosti donijeta na telefonskoj sjednici, a na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova.

"Na dan žalosti, u skladu sa Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova", navodi se u saopštenju.



Rečeno je da se, u skladu sa Odlukom, na dan žalosti na javnim mjestima neće održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima se neće emitovati muzika.

"Elektronski i drugi mediji dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti", dodaje se u saopštenju.

Premijer Milojko Spajić I članovi Vlade uputili su saučešće porodicama stradalih, gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću i sugrađanima, kao i predsjednici Vijeća ministara Borjani Krišto i svim građanima BiH.