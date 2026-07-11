Sud utvrdio da odluka Agencije nije dovoljno obrazložena i da je u postupku primijenjen pogrešan zakon, dok, nije prihvatio tvrdnje da su fotografije satova fotomontaže.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Upravni sud Crne Gore poništio je odluku Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) kojom je bilo utvrđeno da bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prijavio kolekciju ručnih satova čija je pojedinačna vrijednost veća od 10.000 eura. Kako prenosi portal Vijesti, Sud je ocijenio da je ASK u postupku napravio više propusta, zbog čega će Agencija morati ponovo da odlučuje u ovom predmetu.

Sud je zaključio da osporena odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama i pravnim pitanjima, zbog čega nije bilo moguće ispitati njenu zakonitost. U presudi, koju potpisuje predsjednica vijeća Svetlana Radošević, navodi se da je Agenciji naloženo da sprovede novi postupak i donese odluku u skladu sa zakonom.

Iz ASK-a su, kako prenose Vijesti, potvrdili da će postupiti po razlozima iz presude Upravnog suda i donijeti novu, na zakonu zasnovanu odluku.

Podsjetimo, Agencija je u novembru 2025. godine utvrdila da Đukanović tokom obavljanja funkcije predsjednika, ali i nakon njenog prestanka, nije prijavio pokretnu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 10.000 eura. U odluci su bili navedeni satovi marki Breguet Classique Tourbillon Thermometer, Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune i Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph.

Kako prenosi portal Vijesti, Upravni sud je ocijenio da je ASK pogriješio primjenjujući novi Zakon o sprečavanju korupcije, iako je postupak pokrenut još 2019. godine, kada je bio na snazi prethodni zakon. Sud je podsjetio da prelazne odredbe jasno propisuju da se postupci započeti prije stupanja na snagu novog zakona moraju završiti po propisima koji su važili u trenutku njihovog pokretanja.

Istovremeno, Sud nije prihvatio argumente pravnog tima bivšeg predsjednika da su fotografije satova fotomontaže. Vještačenje iz oblasti digitalnih dokaza, navodi se u presudi, nije utvrdilo da su časovnici naknadno dodavani na fotografije. Iako je kod pojedinih fotografija utvrđeno da su nastale spajanjem dvije zasebne fotografije u jedinstven prikaz, Sud smatra da to samo po sebi ne predstavlja dokaz fotomontaže.

Sud je, međutim, ukazao da ASK nije dovoljno precizno obrazložio zbog čega je tokom postupka proširio predmet ispitivanja na dodatne satove, iako je imao zakonsko pravo da to učini po službenoj dužnosti. Prema stavu Suda, takva odluka morala je biti jasno obrazložena uz navođenje pravnog osnova i razloga za proširenje postupka.

Kako prenose Vijesti, jedna od ključnih zamjerki odnosi se i na neprecizno utvrđen period navodne povrede zakona. Upravni sud smatra da iz dispozitiva odluke nije jasno na koje se konkretne izvještaje o prihodima i imovini odnosi utvrđena nepravilnost, niti na koji vremenski period, posebno imajući u vidu da je Đukanović funkciju predsjednika obavljao u dva različita mandata.

Sud je ukazao i da ASK nije pravilno ocijenio Đukanovićevu izjavu da je pojedine satove posjedovao još prije stupanja na javnu funkciju i prije nego što je postojala zakonska obaveza prijavljivanja takve imovine. Prema ocjeni Suda, Agencija nije smjela mijenjati sadržinu njegove izjave, već je bila dužna da je vjerno prenese i obrazloži razloge zbog kojih eventualno ne prihvata takvo tumačenje.

Nakon ukidanja odluke, ASK će ponovo voditi postupak i donijeti novu odluku, uvažavajući pravne stavove i uputstva koja je dao Upravni sud.