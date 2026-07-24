Presudom Upravnog suda od 25. juna 2026. godine utvrđeno je da je ASK, prilikom donošenja osporene odluke, učinila bitnu povredu pravila upravnog postupka, jer obrazloženje nije bilo dovoljno jasno niti je pružalo osnov za zaključke sadržane u dispozitivu odluke.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Upravni sud Crne Gore djelimično je usvojio tužbu predsjednika države Jakova Milatovića i poništio dio odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) kojom je bilo utvrđeno da je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja korišćenjem službenih prostorija Kabineta predsjednika za snimanje promotivnog video-materijala.

Presudom Upravnog suda od 25. juna 2026. godine utvrđeno je da je ASK, prilikom donošenja osporene odluke, učinila bitnu povredu pravila upravnog postupka, jer obrazloženje nije bilo dovoljno jasno niti je pružalo osnov za zaključke sadržane u dispozitivu odluke.

Sud je ocijenio da Agencija nije nesumnjivo utvrdila da je Milatović prilikom snimanja video-obraćanja „Predsjednik Milatović – Moć je u vašim rukama“ nastupao kao politički subjekt u smislu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno da je učestvovao u izbornoj kampanji u svojstvu koje zakon prepoznaje.

U obrazloženju presude navodi se da aktivnosti izborne kampanje, prema važećem zakonu, podrazumijevaju djelovanje političkih partija, koalicija, grupa birača i predsjedničkih kandidata. Međutim, ASK nije utvrdila u kojem je svojstvu predsjednik države učestvovao u snimanju spornog video-materijala niti kakav je bio njegov status u okviru koalicije „Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu“, iako je upravo to bilo od ključnog značaja za pravilnu primjenu zakona.

Sud je istakao da sama činjenica da je izborna lista nosila ime predsjednika države nije dovoljna da bi se zaključilo da je u konkretnom slučaju djelovao kao politički subjekt, uprkos tome što je za snimanje korišćen službeni kabinet, što je bilo povezano sa njegovom institucionalnom funkcijom.

Zbog utvrđenih nedostataka, Upravni sud je poništio dio odluke koji se odnosi na Milatovića i predmet vratio Agenciji za sprečavanje korupcije na ponovni postupak, uz nalog da otkloni uočene nepravilnosti i donese novu, na zakonu zasnovanu odluku.

Istovremeno, Sud je odbacio tužbu u dijelu koji se odnosio na koaliciju „Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu“, ocijenivši da predsjednik države nema aktivnu legitimaciju da osporava dio odluke kojim su utvrđena prava i obaveze političkog subjekta, jer se tim dijelom nije odlučivalo o njegovim pravima ili pravnim interesima.