Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je na sastanku sa mještanima Botuna da će njihov problem oko izgradnje seoskih objekata biti na prvom mjestu za gradsku administraciju, a da će renoviranje škole u tom selu biti prioritet, prenosi RTV Podgorica.

Mujović je delegirao renoviranje škole ministarki prosvjete, nauke i inovacija Anđeli Jakšić Stojanović koja je prisustvovala sastanku sa mještanima.

„Stavićemo po strani druge objekte. Putnu infrastukturu smo delegirali ministarki javnih radova Majdi Adžović, kako bi to preuzele institucije na državnom nivou“, kazao je Mujović.

On je nakon sastanka podsjetio da je izgradnja kolektorskog postrojenja započeta početkom ove godine i da je na taj način ispunjen cilj, zbog čega ima razlog za zadovoljstvo.

“Ali sa ljudskog aspekta niti mogu biti spokojan niti zadovoljan ako ljudi iz Botuna nijesu zadovoljni, ako oni protestuju, ako je stalno neka vrsta tenzije i opasnost za te ljude i radnike koji izvode radove na gradilištu. S tim u vezi pokrenuo sam inicijativu da razgovaramo sa mještanima Botuna i da pokušamo u granici realnog pomoći selu da dobije sve neophodne infrastukturne projekte, kako bi kvalitet života mještana u selu bio na većem nivou. Vrlo smo blizu dogovora, ali ga još nijesmo konačno postigli“, kazao je gradonačelnik.

On je poručio da žele da budu vrlo utemeljeni i da ispune ono što obećaju.

“Neke tačke sporenja su sportski poligon, to nije mala investija, radi se u ulaganju od 500.000 eura. Tražili su i izgradnju ulica kroz selo i bulevare, to nijesu male investicije. Seoski putevi će sigurno koštati Glavni grad 2.000.000 eura. Ako znamo da je budžet Glavnog grada za asfaltiranje oko 6.000.000 eura, to nije mala investicija. Kažem, ne žalim, smatram da je to potrebno uraditi za mještane Botuna, zaslužuju najbolje uslove za život. Saglasni smo da se izgradnjom kolektorskog postrojenja mora nastaviti, on prevazilazi gradske okvire i državnog je značaja. Onda mi kao Glavni grad i Vlada moramo pokazati jednu dozu predusretljivosti prema ovim ljudima. Pokazati dozu širine, fleksibilnosti i omogućiti im da imaju ono što nijesu imali u prethodnom periodu“, saopštio je Mujović.

Mještani su na sastanku tražili da se izgradi put koji bi vodio do KIPS-a i glavnog bulevara.

Poručili su da „ako to ne može, ne moraju se ni dogovarati“.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević je istakao da moraju biti riješena imovinsko-pravna pitanja prije izgradnje.

Mještani su tražili i izgradnju puta pored kolektora.