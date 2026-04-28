Mještani Botuna neće prihvatiti da se razvoj njihovog sela koristi za političke spinove.

To su poručili nakon što je potpredsjednik Opštine Zeta Aleksandar Marković problematizovao njihov sastanak sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i razgovore o ulaganju u infrastrukturu.

Marković je nakon tog sastanka "Danu" kazao da "ako je Mujović asfaltirao sve puteve po Podgorici, nemamo ništa protiv da višak sredstava koje ima uloži u Botun".

Botunjani, međutim, poručuju da na sastanku u Glavnom gradu "nije bilo riječi" o bilo kakvom "davanju novca Botunjanima", kako se to pokušava predstaviti u javnosti”.

"Razgovaralo se isključivo o mogućim ulaganjima u infrastrukturu i razvoj sela Botun kako sa nivoa opstine tako i sa nivoa drzave što je praksa u svim djelovima Podgorice i Crne Gore. Takva ulaganja nijesu nikakav izuzetak niti privilegija, već redovna obaveza nadležnih institucija prema svim građanima, uključujući i mještane Botuna", tvrde Botunjani u saopštenju dostavljenom medijima.

Poručuju da su "neosnovani pokušaji da se ova tema predstavi kao suprotstavljanje interesa Botuna i Podgorice, jer je razvoj svakog njenog dijela u interesu svih građana".

"Pozivamo Aleksandra Markovića da javnost informiše tačno i bez stvaranja pogrešne slike o sadržaju održanog sastanka. Nema potrebe da pokušava da zaustavi razvoj sela Botun kroz političke interese", poručili su Botunjani.

Mještani Botuna protivili su gradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, a naglašavali su da to postrojenje može ugroziti njihovo zdravlje.

Nakon opštinskog referenduma krajem prošle godine, kada su Zećani dominantno izrazili neslaganje sa tim projektom, protiv njega se zalaže i administracija Opštine Zeta koja ih je do tada podržavala, a od tada insistira da se poštuje želja Zećana.

Gradnja postrojenja počela je krajem godine uz otpor Botunjana.

Direktor podgoričkog "Vodovoda" ALeksandar Nišavić početkom aprila je u Bojama jutra TV Vijesti kazao da je u toku izgradnja najvažnijih djelova sistema za prečišćavanje otpadnih voda i da je završeno oko 20 odsto projekta.

"Do kraja godine biće izgrađeni svi objekti u 'sivoj fazi', nakon toga će biti ugrađivana oprema i izvođeni radovi u skladu sa predviđenom dinamikom, kako bi sve bilo završeno do predviđenog roka - sredine 2028. godine", rekao je Nišavić.