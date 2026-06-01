Potpredsjednik Vlade izdvojio mišljenje, dok novi statut predviđa da Senat predlaže kandidata za rektora i uvodi ograničenje mandata prorektorima

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore usvojila je na elektronskoj sjednici novi Statut Univerziteta Crne Gore (UCG), kojim se uvode značajne promjene u postupak izbora rektora i ograničava broj uzastopnih mandata prorektora. Međutim, potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić nije podržao ovu odluku, već je izdvojio mišljenje, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, izmjene Statuta prethodno je jednoglasno podržao Upravni odbor UCG, koji ih je 19. maja uputio Vladi na usvajanje. Najvažnija novina odnosi se na izbor rektora, jer će ubuduće Senat Univerziteta imati ključnu ulogu u predlaganju kandidata za tu funkciju.

Prema novim pravilima, kandidati koji ispune uslove konkursa predstaviće svoje programe razvoja Univerziteta pred senatorima, nakon čega će Senat tajnim glasanjem utvrđivati prijedlog za izbor rektora. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu ni nakon tri kruga glasanja, postupak će biti obustavljen i raspisan novi konkurs.

Novim statutom precizirano je i da Upravni odbor pokreće postupak izbora rektora najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata aktuelnog rukovodioca, određuje izborne rokove i imenuje tročlanu Izbornu komisiju iz reda članova Senata.

Konačnu odluku o izboru rektora i dalje donosi Upravni odbor tajnim glasanjem. Ukoliko ne potvrdi kandidata kojeg je predložio Senat, postupak izbora moraće da bude ponovljen u roku od tri mjeseca.

Kako prenosi portal Vijesti, Statut donosi još jednu važnu promjenu – prorektori više neće moći da budu birani na više od dva uzastopna mandata. Izmjene su usvojene radi usklađivanja sa novim Zakonom o visokom obrazovanju.