Predložena nova pravila za izbor rektora i akademskog osoblja uskoro pred Upravnim odborom Univerziteta Crne Gore

Izvor: MONDO

Kako prenosi Vijesti, Senat Univerzitet Crne Gore dao je pozitivno mišljenje na Predlog statuta te visokoškolske ustanove, kojim se, između ostalog, preciziraju procedure za izbor kandidata za rektora i uvode nova ograničenja za mandate prorektora.

Prema predloženim rješenjima, ukoliko nijedan kandidat za rektora kroz tri kruga glasanja ne dobije većinu glasova ukupnog broja članova Senata, to tijelo će morati da konstatuje da nije utvrđen predlog za izbor rektora. O tome će biti obaviješten Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, koji će obustaviti postupak i raspisati novi izborni proces.

Kako saznaju Vijesti, novina u Statutu je i to što prorektori više neće moći da budu birani na više od dva uzastopna mandata.

Predloženi Statut mogao bi se uskoro naći pred Upravnim odborom UCG, koji prema novim pravilima pokreće postupak izbora rektora najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata aktuelnog rukovodioca.

Tajno glasanje i tri kruga izbora

Prema proceduri, Upravni odbor utvrđuje rokove izbora, dok se konkurs objavljuje u Biltenu UCG i dnevnoj štampi.

Postupak izbora sprovodi tročlana Izborna komisija koju imenuje Upravni odbor iz reda članova Senata. Komisija Senatu dostavlja izvještaj o prijavljenim kandidatima, njihove programe razvoja Univerziteta i kompletnu konkursnu dokumentaciju.

Na sjednicu Senata biće pozvani samo kandidati koji ispunjavaju uslove, a oni će imati priliku da predstave svoje programe razvoja Univerziteta i odgovaraju na pitanja senatora.

Predlog kandidata za rektora utvrđivaće se tajnim glasanjem, pri čemu senator može glasati samo za jednog kandidata.

Ako nijedan kandidat u prvom krugu ne dobije potrebnu većinu, glasanje se nastavlja u drugom, a po potrebi i u trećem krugu, uz sužavanje liste kandidata sa najviše glasova. Ukoliko ni tada ne bude većine, Senat konstatuje da nema predloga za izbor rektora, a postupak se pokreće iznova.

Odluku o izboru rektora potom donosi Upravni odbor tajnim glasanjem i većinom glasova ukupnog broja članova. Ako Upravni odbor ne izabere predloženog kandidata, novi postupak mora biti pokrenut u roku od tri mjeseca.

Trvenja unutar Univerziteta

Kako prenosi Vijesti, usklađivanje Statuta sa Zakonom o visokom obrazovanju izazvalo je podjele unutar Univerziteta.

Jedna struja zagovarala je da Senat Upravnom odboru treba da predloži sve kandidate koji ispunjavaju uslove, dok su drugi smatrali da Senat treba da predloži samo jednog kandidata koji dobije podršku većine senatora.

Novi model izbora akademskog osoblja

Predloženi Statut uređuje i izbor akademskog osoblja. Docente će ubuduće birati Senat, dok će akademsko osoblje, osim redovnih profesora, biti birano na period od pet godina.

Saglasnost za pokretanje postupka izbora davaće rektor, na predlog vijeća univerzitetske jedinice ili Senata. Za prvi izbor u akademsko zvanje raspisivaće se javni konkurs, dok će se za izbor u više akademsko zvanje organizovati interni konkurs najkasnije šest mjeseci prije isteka prethodnog mandata.

Naučni odbor imaće rok od 30 dana da ocijeni usklađenost prijava sa uslovima konkursa, dok će recenzenti izvještaje dostavljati u roku od 60 dana. Recenzije će biti javno dostupne u Biltenu UCG, a zainteresovani će imati pravo da podnesu prigovore u roku od 30 dana.