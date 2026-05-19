Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) predložiće osnivaču - Vladi da prihvati Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta te ustanove, prema kojem će rektora tom upravljačkom tijelu predlagati Senat, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Prema tim informacijama, predložene izmjene Upravni odbor je jednoglasno podržao, baš kao i predlog da se za prorektorku UCG imenuje profesorica Svetlana Perović.

"Vijesti" su nedavno objavile da je usklađivanje Statuta sa Zakonom o visokom obrazovanju u dijelu izbora rektora izazvao trvenja na UCG, jer je jedan dio zaposlenih iz akademskih krugova zagovarao da Senat treba da predloži UO sve kandidate koji ispune uslove, dok su drugi smatrali da to treba da bude jedan kandidat kojeg izabere većina senatora, pišu Vijesti.

Novo rješenje, pored ostalog, predviđa da ukoliko nijedan kandidat za rektora kroz tri kruga glasanja nije dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Senata, to tijelo mora donijeti odluku da nije utvrđen predlog za izbor rektora. O tome obavještava Upravni odbor UCG, koji obustavlja taj i pokreće novi postupak za izbor rektora.

Novina je, saznaju "Vijesti", i to što prorektori neće moći biti birani na više od dva vezana mandata…