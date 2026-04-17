Takmičenje je okupilo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente, koji će kroz timski rad, inovativna rješenja i tehničke vještine demonstrirati svoje znanje i sposobnost da odgovore na savremene izazove

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica će 17. aprila 2026. godine postati centar inovacija, znanja i tehnološke kreativnosti, kada će se sa početkom u 8:30 časova u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru održati Državno takmičenje iz robotike – WRO 2026, u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Ovogodišnje izdanje takmičenja obara sve dosadašnje rekorde i potvrđuje sve veći značaj robotike među mladima – čak 121 tim i više od 500 učesnika iz svih krajeva Crne Gore okupiće se kako bi odmjerili snage u rješavanju kompleksnih zadataka iz oblasti robotike i programiranja. Ovakav odziv svjedoči o kontinuiranom rastu interesovanja za STEM discipline, kao i o sve snažnijoj ulozi tehnologije u obrazovanju i razvoju mladih talenata.

Takmičenje će okupiti učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente, koji će kroz timski rad, inovativna rješenja i tehničke vještine demonstrirati svoje znanje i sposobnost da odgovore na savremene izazove. Učesnici će imati priliku da pokažu ne samo tehničku preciznost, već i kreativnost, logičko razmišljanje i sposobnost prilagođavanja različitim zadacima.

Organizatori ističu da je cilj takmičenja ne samo nadmetanje, već i razmjena znanja, druženje i stvaranje inspirativnog okruženja u kojem mladi mogu razvijati svoje ideje i potencijale. Poseban akcenat stavljen je na timski rad, inovacije i praktičnu primjenu znanja, što su ključne vještine za budućnost.

Posjetioci će imati priliku da uživaju u dinamičnim i uzbudljivim robotičkim izazovima, ali i da osjete atmosferu koja promoviše znanje, saradnju i tehnološki napredak.

POGLEDAJTE VIDEO: