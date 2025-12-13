Ovo rješenje odnosi se na studente koji su završili prvu godinu i položili sve ispite u obimu od 60 ECTS kredita, čime se konačno ispravlja sistemska nepravda koja je godinama onemogućavala formalno priznavanje njihovih kvalifikacija...
Na Univerzitetu Crne Gore od 12. decembra primjenjuje se prelazno rješenje za studente dvogodišnjih master studija, što omogućava izdavanje diploma postdiplomskih specijalističkih studija u skladu sa članom 172 novog Zakona o visokom obrazovanju, saopštio je Studentski parlament UCG.
Ovo rješenje odnosi se na studente koji su završili prvu godinu i položili sve ispite u obimu od 60 ECTS kredita, čime se konačno ispravlja sistemska nepravda koja je godinama onemogućavala formalno priznavanje njihovih kvalifikacija i ravnopravan nastup na tržištu rada.
„Ovo znači pravdu za nekoliko hiljada kolega i mogućnost daljeg karijernog napredovanja i profesionalnog usavršavanja“, poručuju iz SPUCG.
Studentski parlament najavljuje nastavak borbe za reforme u visokom obrazovanju, uključujući akreditaciju studijskih programa po novom modelu i donošenje Zakona o obavljanju studentskih poslova, čime bi studenti mogli legalno raditi privremene i povremene poslove, sticati radno iskustvo i biti adekvatno plaćeni.
Iz SPUCG ističu da će uz podršku studenata nastaviti zalaganje za unapređenje studentskog standarda i položaja mladih u društvu.