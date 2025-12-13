Ovo rješenje odnosi se na studente koji su završili prvu godinu i položili sve ispite u obimu od 60 ECTS kredita, čime se konačno ispravlja sistemska nepravda koja je godinama onemogućavala formalno priznavanje njihovih kvalifikacija...

Izvor: MONDO

Na Univerzitetu Crne Gore od 12. decembra primjenjuje se prelazno rješenje za studente dvogodišnjih master studija, što omogućava izdavanje diploma postdiplomskih specijalističkih studija u skladu sa članom 172 novog Zakona o visokom obrazovanju, saopštio je Studentski parlament UCG.

Ovo rješenje odnosi se na studente koji su završili prvu godinu i položili sve ispite u obimu od 60 ECTS kredita, čime se konačno ispravlja sistemska nepravda koja je godinama onemogućavala formalno priznavanje njihovih kvalifikacija i ravnopravan nastup na tržištu rada.

„Ovo znači pravdu za nekoliko hiljada kolega i mogućnost daljeg karijernog napredovanja i profesionalnog usavršavanja“, poručuju iz SPUCG.

Studentski parlament najavljuje nastavak borbe za reforme u visokom obrazovanju, uključujući akreditaciju studijskih programa po novom modelu i donošenje Zakona o obavljanju studentskih poslova, čime bi studenti mogli legalno raditi privremene i povremene poslove, sticati radno iskustvo i biti adekvatno plaćeni.

Iz SPUCG ističu da će uz podršku studenata nastaviti zalaganje za unapređenje studentskog standarda i položaja mladih u društvu.