Kako poručuju, Avio-helikopterske jedinice MUP-a je danas bila angažovana u opštini Podgorica gdje je uz pomoć helikoptera 1-AB-212 koji je imao 18 naleta, kojom prilikom je potrošio 18 tona vode, ugašen požar u mjestu Bigor.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su Službe zaštite i spašavanja, uz podršku avio-helikopterske jedinice MUP-a, angažovane su na gašenju požara na više lokacija u Crnoj Gori, dok nadležne službe apeluju na građane da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru.

“Trenutno su aktivni požari na teritoriji Crne Gore: u Glavnom gradu u mjestu Bigor i na Kučkim koritima, na teritoriji Prijestonice Cetinje u mjestu Velestovo, u Danilovgradu u mjestu Bajramovica, a u Nikšiću je aktivan požar u mjestu Orah”, piše u saopštenju.

Dodaju da je u toku angažovanje aviona AT-802 na požaru u Kučima.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Direktorat za zaštitu i spašavanje, apeluje na sve građane da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru”, zaključuje se u saopštenju.