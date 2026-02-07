Evropska unija odgovara na sve češće i razornije šumske požare izazvane klimatskim promjenama

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komesar Evropske unije za klimu Vopke Hekstra najavio je danas formiranje evropskih vatrogasnih snaga koje će brojati oko 300 pripadnika i biti namijenjene brzom reagovanju na požare širom kontinenta.

Hekstra je saopštio da će nove „snage za brzo reagovanje“ činiti vatrogasci iz svih 27 država članica Evropske unije, koji će po potrebi biti hitno raspoređivani na najugroženija područja. Odluka o njihovom osnivanju donesena je još prošle godine, nakon što se Evropa suočila s najtežom sezonom šumskih požara do sada.

„Ovo je jasan znak solidarnosti i poruka da želimo da se s ovim izazovom suočimo zajedno“, kazao je Hekstra na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara za klimu i životnu sredinu Evropske unije u Nikoziji.

On je priznao da će se u budućnosti vjerovatno ukazati potreba za dodatnim ljudstvom i opremom, ali je ocijenio da je formiranje ovakvih snaga „krupan korak naprijed u odnosu na stanje od prije pet godina“.

Za sada nije precizirano gdje će evropske vatrogasne snage imati stalnu bazu, niti da li će biti potpuno operativne već tokom predstojeće ljetnje sezone požara.

Podsjetimo, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u septembru prošle godine najavila otvaranje regionalnog centra za borbu protiv požara u Nikoziji, koji bi, osim državama članicama EU, pružao podršku i zemljama Bliskog istoka.

Ova inicijativa dolazi nakon što je studija objavljena u avgustu ukazala da klimatske promjene značajno doprinose intenziviranju šumskih požara, naročito na jugu Evrope, uz znatno veću vjerovatnoću njihove pojave i razornije posljedice.